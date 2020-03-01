Аномально тёплая зима оставила немцев без «ледяного вина»

Прошедшая тёплая зима оставила энофилов без немецкого «ледяного вина». Впервые в истории ни одна из виноделен, расположенных на территории ФРГ, не сможет выпустить хотя бы одну бутылку знаменитого десертного алкогольного напитка.



«2019 год войдёт в историю Германии как год, когда «ледяное вино» не удалось ни у кого в стране», — цитирует заявление Немецкого института вина 1 марта BBC.



Напиток, так ценимый гурманами, производится из винограда, прихваченного заморозками. При этом температура должна быть не выше 7 °С. Нынешняя зима не была столь холодной в Германии.

