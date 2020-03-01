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01.03.2020 15:22
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Стало известно, где сбежавшая из карантина в Севастополе женщина могла подцепить коронавирус

Пациентка, самовольно покинувшая коронавирусный карантин в Крыму, попала туда после возвращения из КНР, сообщает 1 марта пресс-служба правительства Севастополя.

Предполагалось, что женщина пробудет в севастопольской инфекционной больнице под медицинским наблюдением 14 дней. В стационаре она получала симптоматическое лечение и проходила лабораторные анализы. Однако обследование, необходимое, чтобы исключить или подтвердить диагноз, она не закончила. В результате беглянку объявили в федеральный розыск.

«Исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю, — отмечают чиновники. — Госпитализация необходима для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV».

Напомним, что коронавирус, провоцирующий пневмонию, начал распространяться в Ухане в Китае в конце 2019 года. В результате беспрецедентных мер по организации карантина и ужесточению ответственности за отказ от госпитализации вплоть до расстрела Китай остановил распространение инфекции на своей территории. Однако болезнь перекинулась на Европу. По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 6 тысяч, за сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В Петербурге большой резонанс вызвало бегство четверых пациентов из карантинных боксов в инфекционной больнице имени Боткина. Диагноз официально не был подтвержден ни у кого из них. В итоге из-за коронавируса пострадал только главврач больницы: его уволили.

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