Первая жертва коронавируса в Петербурге: Главврач Боткинской больницы рассказал, за что его уволили

Сотрудники Клинической инфекционной больницы им. Боткина направили обращение в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации с увольнением главного врача. Уволенный Алексей Яковлев на вопрос «Доктора Питера»: «Почему вас уволили?» — ответил: «Потому что в Петербурге неправильно организовали противоэпидемические мероприятия».

На следующий день после увольнения Алексея Яковлева, главного врача Городской инфекционной больницы им. Боткина, в клинике установили «хорошие тарифы» на оказание медицинской помощи в системе ОМС — на протяжении трех лет лечение пациентов оплачивалось намного ниже затрат на него.. А сегодня управление Роспотребнадзора сообщило, что анализы на коронавирус будут выполнять в Петербурге — их не надо будет отправлять в новосибирский центр «Вектор». То, за что бился Алексей Яковлев, выполнено. Но чтобы это произошло, получается, надо было уволить его с должности главного врача. С Алексеем Яковлевым беседовал «Доктор Питер».

— Алексей Авенирович, вчера председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что на решение о вашем увольнении повлиял не столько побег пациентов из больницы, сколько санитарно-эпидемиологическое состояние больницы. — Как таковой проверки санитарно-эпидемиологического состояния больницы не было. Соответствующего акта я не видел и не подписывал. Мне предложено было написать заявление об увольнении по собственному желанию, но я отказался. Потому что знаю, что делал все правильно. — Тут как-то сразу вспоминается вопрос Владимиру Путину на его последней пресс-конференции о состоянии Боткинской больницы на Миргородской. Его задала журналистка из Красноярска, известная тем, что обвинила в домогательствах Марадону (издание, в котором она работает, участвует в информационных кампаниях медиагруппы «Патриот»). Читался в нем какой-то подвох: она не знала, что существует новый корпус больницы, что в городе ищут возможность построить еще один. Может, санитарно-эпидемиологическое состояние старых корпусов имел в виду Дмитрий Лисовец?



— Критическое состояние Боткинской больницы было оценено еще в 2004 году Валентиной Матвиенко. Только через 13 лет больница переехала в новое здание, и то не в полном объеме. У меня нет ответа на вопросы, почему так долго, почему до сих пор не построено запланированное здание больницы на юге города. Но я рад, что хоть так привлекли внимание президента к крупнейшей инфекционной больнице в стране. Строительство южного корпуса заморожено. Обещали отремонтировать старые помещения на Миргородской, когда у города будут деньги. — Еще одной возможной, но не озвученной причиной называют кредиторскую задолженность. — Я даже знаю, почему она не озвучена. Потому что именно непрофессиональные действия комитета по здравоохранению в 2017–2018 годах создали ситуацию с тотальным недофинансированием Боткинской больницы. После открытия новой площадки на Пискаревском проспекте, 49, резко выросли затраты на содержание учреждения, увеличился штат сотрудников. В течение трех лет тарифы не поднимались. Я направил 40 обращений во все инстанции о том, что нужно изменить финансирование больницы. Они оставались без ответа.

Больница прошла через 9 проверок, ни одна не нашла нарушений финансовой дисциплины. Прокуратура в прошлом году сделала заключение: недофинансирование связано с тем, что тарифы не соответствуют реальным расходам. И только в конце 2019 года началось движение — ТФОМСу было поручено пересчитать тарифы. И их сделали максимальными буквально на следующий день после моего увольнения. Я считаю, что этого добились мы — команда больницы им. Боткина. За три года из-за неправильно рассчитанных тарифов недофинансирование составило более 1,5 млрд рублей. Увеличив их, руководители системы здравоохранения Петербурга признали наконец, что в течение трех лет больница работала в жесточайших условиях недостатка средств. — Ходят слухи, что инициатором вашего увольнения стал Роспотребнадзор. Но плохо верится в то, что это под силу местному ведомству — не настолько оно самостоятельное, чтобы начать кампанию против главного врача крупнейшей инфекционной больницы страны. Петербургский Роспотребнадзор выполнял «поручение» федерального?

— Думаете, в Москве не видят нарушения в проведении противоэпидемических мероприятий? Они прошли бы бесследно, если бы не история с побегами из больницы и нежелание здоровых людей находиться в больнице, которых госпитализировали вопреки здравому смыслу. Но СМИ писали об этом регулярно, более того, на заседании суда журналисты узнали и о том, что из федерального центра Роспотребнадзора не поступают результаты исследований. Это уж совсем прокол федеральной службы. — По действующему законодательству пациент имеет право знать результаты своих анализов. Когда вы перестали их сообщать госпитализированным с подозрением на коронавирус? — Эта информация была недоступна не только пациентам, но и врачам. Исследования проводились в Петербурге, когда город получил тесты для выявления коронавируса, правда, они вызывали серьезные вопросы по качеству. Это длилось всего 4 дня — с 26 января результаты перестали поступать. И было совсем удивительно, что не поступали данные из других регионов. Известная пациентка Алла Ильина сдавала их задолго до госпитализации в Боткинскую больницу — 31 января. Второй анализ брали у нее уже мы — 7 февраля. До 19-го результаты исследования нам не были известны.

— К заседанию суда человек уже дважды прошел обследование. Если бы появились результаты, то не было бы и судов над сбежавшими пациентами?

— Не было бы. Но Роспотребнадзору нужен был суд в воспитательных целях. В нем не было ни капли медицины — с эпидемиологической точки зрения это выглядело неадекватно. Для главы федерального Роспотребнадзора важно было показать этот процесс, чтобы эти побеги, растиражированные СМИ, не провоцировали на такое же поведение пациентов в других регионах. То есть виноватыми стали пациенты и больница. Хотя на самом деле это произошло из-за отсутствия реальных карантинных мероприятий по классическим правилам. О том, что это такое, я могу прочитать лекцию, потому что в течение нескольких лет преподавал дисциплину под название «военная эпидемиология», а также проходил стажировку на факультете повышения квалификации в Кольцово. То есть я основываюсь на профессиональных знаниях, а не на эмоциях. — Алексей Авенирович, давайте начнем сначала. Почему в Петербурге пациентов с подозрением на коронавирус сначала забирали в специальных капсулах, сотрудники скорой были в комбинезонах, а потом приезжали к пациентам даже без обычных масок?