«Приора» ДПС впечаталась в КИА на севере Петербурга, дав повод интернет-шутникам

Машина ДПС вписалась в «КИА» в Выборгском районе Петербурга. На необычную аварию с участием полицейского автомобиля обратили внимание очевидцы 1 марта.



Как сообщают свидетели происшествия, всё случилось на площади Климова. На опубликованных снимках видно, что «Лада» с мигалками подбила «кореянку». Вероятно, патрульная машина хотела сделать разворот, но манёвр закончился неудачей.



Автор поста на этот счёт сыронизировал: «"Приора" ДПС сразу оказалась на месте ДТП».

