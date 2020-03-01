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01.03.2020 12:59
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«Приора» ДПС впечаталась в КИА на севере Петербурга, дав повод интернет-шутникам

Машина ДПС вписалась в «КИА» в Выборгском районе Петербурга. На необычную аварию с участием полицейского автомобиля обратили внимание очевидцы 1 марта.

Как сообщают свидетели происшествия, всё случилось на площади Климова. На опубликованных снимках видно, что «Лада» с мигалками подбила «кореянку». Вероятно, патрульная машина хотела сделать разворот, но манёвр закончился неудачей.

Автор поста на этот счёт сыронизировал: «"Приора" ДПС сразу оказалась на месте ДТП».

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