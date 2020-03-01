На Выборгской стороне грабитель отобрал сумочку у женщины. Он не знал, что опер уголовного розыска хоть и не на работе, но мимо не пройдет

На Выборгской стороне Петербурга грабитель ночью вырвал из рук женщины сумку. К счастью для жительницы Подмосковья, рядом оказался полицейский, хоть и не на дежурстве.



Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, 27-летнюю жительницу Московской области подстерегли в третьем часу ночи 29 февраля у дома 60 по Большому Сампсониевскому проспекту. Мгновение, и сумка с 5000 рублей и документами перекочевала в чужие руки. Но гостье города повезло: все происходило на глазах оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Выборгскому району. Сотрудник, хоть и не был при исполнении, отреагировал как нужно — задержал любителя чужого добра.

