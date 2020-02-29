В Веселом Поселке прохожие поймали грабителей. Полиции сдали москвича и его подругу из Ленобласти

В Невском районе прохожие поймали двух грабителей, вырвавших сумку у женщины. Их удерживали, пока не приехала полиция и не забрала.



По данным «Фонтанки», около одиннадцати утра 28 февраля в дежурную часть полиции позвонил очевидец со словами: на улице Тельмана, 48, корпус 3, у женщины вырвали сумку. Но нападавшего поймали и удерживают.



Прибывший наряд обнаружил, что нападавший был не один. 44-летнему безработному москвичу помогала 29-летняя жительница Тосненского района, тоже работой не обремененная. Чтобы отобрать у пенсионерки сумку, парочка применила силу. Произошло это в соседнем дворе — видимо, поимке предшествовала небольшая погоня.

