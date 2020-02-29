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29.02.2020 10:38
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В Веселом Поселке прохожие поймали грабителей. Полиции сдали москвича и его подругу из Ленобласти

В Невском районе прохожие поймали двух грабителей, вырвавших сумку у женщины. Их удерживали, пока не приехала полиция и не забрала.

По данным «Фонтанки», около одиннадцати утра 28 февраля в дежурную часть полиции позвонил очевидец со словами: на улице Тельмана, 48, корпус 3, у женщины вырвали сумку. Но нападавшего поймали и удерживают.

Прибывший наряд обнаружил, что нападавший был не один. 44-летнему безработному москвичу помогала 29-летняя жительница Тосненского района, тоже работой не обремененная. Чтобы отобрать у пенсионерки сумку, парочка применила силу. Произошло это в соседнем дворе — видимо, поимке предшествовала небольшая погоня.

Как сообщили изданию в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено дело о грабеже. Мужчину задержали на двое суток, его подельницу отпустили под подписку о невыезде. Оба уже попадались на совершении имущественных преступлений.

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Комментарии (2)

dedegora
Потом об'явят подругу во всероссийский розыск,всем будет работа...
Жора  
А подельницу отпустили... Какие же они добрые, умные и справедливые, аж слеза навернулась.
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