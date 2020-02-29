Жители Японии из-за коронавируса в панике скупают туалетную бумагу

Массовая истерия из-за вспышки коронавируса заставила жителей Японии в панике скупать упаковки туалетной бумаги. Уже с утра 29 февраля у магазинов выстроились очереди. Причиной такого спроса стали слухи в соцсетях. Авторы «утки» сообщают, что пипифакс якобы делается из тех же материалов, что и маски, а последние в стране уже не купить без труда.
Кроме того, интернет наводнили лайфхаки. Японцев научили делать маски с помощью бумажных полотенцев, платочков, салфеток и, конечно же, туалетной бумаги. В итоге 28 февраля в некоторых городах уже наблюдался дефицит товара, а в аптеках даже ввели правило, как в СССР когда-то, — в одни руки не больше упаковки.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал происходящее, заявив, что ситуация с гигиеническими средствами в стране
под контролем.
«Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас», — цитируют слова японского политика РИА Новости.
Синдзо Абэ напомнил жителям, что основную часть туалетной бумаги производит Япония, а не Китай.
Общее число заболевших составляет уже 85 тысяч человек, из которых почти 2000 — это прирост за сутки. Сейчас коронавирус пришел в 56 стран. За последние 24 часа его впервые выявили в соседних с РФ государствах — Литве, Белоруссии и Азербайджане. Роспотребнадзор порекомендовал на время забыть о путешествиях за границу.