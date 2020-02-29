Жители Японии из-за коронавируса в панике скупают туалетную бумагу

Массовая истерия из-за вспышки коронавируса заставила жителей Японии в панике скупать упаковки туалетной бумаги. Уже с утра 29 февраля у магазинов выстроились очереди. Причиной такого спроса стали слухи в соцсетях. Авторы «утки» сообщают, что пипифакс якобы делается из тех же материалов, что и маски, а последние в стране уже не купить без труда.



Кроме того, интернет наводнили лайфхаки. Японцев научили делать маски с помощью бумажных полотенцев, платочков, салфеток и, конечно же, туалетной бумаги. В итоге 28 февраля в некоторых городах уже наблюдался дефицит товара, а в аптеках даже ввели правило, как в СССР когда-то, — в одни руки не больше упаковки.

