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29.02.2020 15:56
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Жители Японии из-за коронавируса в панике скупают туалетную бумагу

Массовая истерия из-за вспышки коронавируса заставила жителей Японии в панике скупать упаковки туалетной бумаги. Уже с утра 29 февраля у магазинов выстроились очереди. Причиной такого спроса стали слухи в соцсетях. Авторы «утки» сообщают, что пипифакс якобы делается из тех же материалов, что и маски, а последние в стране уже не купить без труда.

Кроме того, интернет наводнили лайфхаки. Японцев научили делать маски с помощью бумажных полотенцев, платочков, салфеток и, конечно же, туалетной бумаги. В итоге 28 февраля в некоторых городах уже наблюдался дефицит товара, а в аптеках даже ввели правило, как в СССР когда-то, — в одни руки не больше упаковки.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал происходящее, заявив, что ситуация с гигиеническими средствами в стране

под контролем.

«Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас», — цитируют слова японского политика РИА Новости.

Синдзо Абэ напомнил жителям, что основную часть туалетной бумаги производит Япония, а не Китай.

Общее число заболевших составляет уже 85 тысяч человек, из которых почти 2000 — это прирост за сутки. Сейчас коронавирус пришел в 56 стран. За последние 24 часа его впервые выявили в соседних с РФ государствах — Литве, Белоруссии и Азербайджане. Роспотребнадзор порекомендовал на время забыть о путешествиях за границу.

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Комментарии (2)

hal9000
Водки сто грамм..и вирус как рукой снимет..а если еще останутся подозрения..по 50 грамм и закусить обязательно..ну а если понравиться и завтра не на работу..то впринципе можно и нажраться...но на самом деле ничего хорошего в этом нет чтобы напиваться до чертиков..люди смотрят и дети..потом можно докататься что квартиру пропьешь и штаны последние..по миру пойдешь да и все..
daisychain
В Японии эпидемия коронадиареи.
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