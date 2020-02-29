МВД и протестующие не сошлись в оценке участников акций памяти Немцова в Москве и Петербурге
МВД Москвы сообщает о 8 тысячах участников акции памяти политика Бориса Немцова. В Петербурге их коллеги насчитали «около тысячи».
«Согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимает участие около 8 тысяч человек», — сообщается 29 февраля на сайте столичного МВД.
По данным «Белого счетчика», на акцию протеста пришли 22,3 тысячи человек. Информации о задержанных пока нет.
МВД Петербурга уже отчиталось о численности закончившейся акции. «В Санкт-Петербурге прошло публичное мероприятие, в котором приняло участие около тысячи человек», — говорится в заявлении. Сами активисты заявили о 2,5 тысячи. В городе задержали шесть человек.
В Екатеринбурге в акции приняли участие около 300 человек, в Кургане и Томске - десятки человек.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.