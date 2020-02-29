МВД и протестующие не сошлись в оценке участников акций памяти Немцова в Москве и Петербурге

МВД Москвы сообщает о 8 тысячах участников акции памяти политика Бориса Немцова. В Петербурге их коллеги насчитали «около тысячи».



«Согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимает участие около 8 тысяч человек», — сообщается 29 февраля на сайте столичного МВД.



По данным «Белого счетчика», на акцию протеста пришли 22,3 тысячи человек. Информации о задержанных пока нет.



МВД Петербурга уже отчиталось о численности закончившейся акции. «В Санкт-Петербурге прошло публичное мероприятие, в котором приняло участие около тысячи человек», — говорится в заявлении. Сами активисты заявили о 2,5 тысячи. В городе задержали шесть человек.

