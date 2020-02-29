«Ваше время истекло». Полиция просит собравшихся на акцию памяти Немцова разойтись
Акция памяти Бориса Немцова в Петербурге 29 февраля завершается под звук гитары.
Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция просит собравшихся у Соловецкого камня разойтись — согласованное время пикета закончилось. В случае, если люди не послушаются, предупреждают силовики, всех могут задержать.
Тем временем у камня поет петербургский бард Михаил Новицкий. Его слушают человек 200. Остальные уже покинули площадь.
«ОВД-Инфо» при этом пишет о пятом и шестом задержанных — это член регионального совета движения «Чайный клуб» Артем Владимиров и активист «Открытой России» Павел Чупрунов. Первый держал плакат «Я знаю, кто заказал! А вы?». Второго остановили уже после официального завершения акции у входа в метро.
Ранее стало известно о четырех задержанных активистах.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.