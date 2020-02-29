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29.02.2020 13:41
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«Ваше время истекло». Полиция просит собравшихся на акцию памяти Немцова разойтись

Акция памяти Бориса Немцова в Петербурге 29 февраля завершается под звук гитары.

Фото: Павел Каравашкин

Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция просит собравшихся у Соловецкого камня разойтись — согласованное время пикета закончилось. В случае, если люди не послушаются, предупреждают силовики, всех могут задержать.

Фото: Павел Каравашкин

Тем временем у камня поет петербургский бард Михаил Новицкий. Его слушают человек 200. Остальные уже покинули площадь.

Фото: Павел Каравашкин

«ОВД-Инфо» при этом пишет о пятом и шестом задержанных — это член регионального совета движения «Чайный клуб» Артем Владимиров и активист «Открытой России» Павел Чупрунов. Первый держал плакат «Я знаю, кто заказал! А вы?». Второго остановили уже после официального завершения акции у входа в метро.

Ранее стало известно о четырех задержанных активистах.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.

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Комментарии (9)

emmitya
Вы, я так понимаю, там постоянный посетитель....
emmitya
Ну вот, опять в 5,5 миллионном городе вышла шайка очумелых и просто больных людей.... Когда уже Степанова-Скворцова вас долечит? Слава Богу, сегодня не на Финбане, ибо из-за этих "странных людей" другие чуть не опоздали на поезд до вполне себе "демократической" Финки.....
krasnonosov
Еще никто так не ошибался, утверждая чье "время истекло", как эти путинские опричники.
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