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29.02.2020 14:45
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Карусельная дверь ТРК «Невский» отправила пенсионера-блокадника в реанимацию

Переживший блокаду Ленинграда 82-летний петербуржец пострадал от вращающейся двери в торгово-развлекательном комплексе «Невский» на проспекте Большевиков. Травмы для пожилого человека оказались слишком серьёзными.

Как стало известно «Фонтанке» 29 февраля, мужчину госпитализировали в Александровскую больницу двумя днями ранее. Он получил гематомы и ушиб головного мозга тяжёлой степени, пытаясь пройти через карусельную дверь на входе.

По данным издания, уроженец Ленинграда, будучи ребёнком, пережил блокаду города. Сейчас он находится в реанимации.

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Комментарии (9)

ArturPirogkov
Нужно начать с того что дверь не способна нанести травмы, так как у нее есть датчики которые при малещем прикосновению с препятствием останавливают дверь.
daisychain
Срочно запретить все вращающиеся двери!
А если другой дедушка или бабушка упадут на тротуаре - запретить тротуары. И всех-всех-всех оштрафовать, а кого-нибудь посадить. А то ишь.
вит_5e4ce9f51d7c1
Возраст не возраст, а деда жалко. Здоровья ему.
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