Карусельная дверь ТРК «Невский» отправила пенсионера-блокадника в реанимацию

Переживший блокаду Ленинграда 82-летний петербуржец пострадал от вращающейся двери в торгово-развлекательном комплексе «Невский» на проспекте Большевиков. Травмы для пожилого человека оказались слишком серьёзными.



Как стало известно «Фонтанке» 29 февраля, мужчину госпитализировали в Александровскую больницу двумя днями ранее. Он получил гематомы и ушиб головного мозга тяжёлой степени, пытаясь пройти через карусельную дверь на входе.



По данным издания, уроженец Ленинграда, будучи ребёнком, пережил блокаду города. Сейчас он находится в реанимации.

