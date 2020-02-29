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29.02.2020 10:22
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Пьяный петербуржец, устроивший взрыв на Замшиной, заряжал порохом патроны с сигаретой в зубах

Пьяный мужчина, учинивший случайно взрыв в жилом доме Калининского района, рассказал полиции, как это произошло. Оказалось, что, изрядно выпив, он не только взялся за порох, но ещё и закурил.

Как стало известно «Фонтанке» 29 февраля, правоохранителям всё-таки удалось добиться от 39-летнего охотника с Замшиной, 15, объяснений. Тот рассказал, что утром в своей квартире на третьем этаже он решил зарядить патроны для своего итальянского ружья «Беретта». Идея пришла на пьяную голову, но мужчина решил не откладывать дело в долгий ящик. В коридоре он разложил полукилограммовую банку пороха, патроны и инструменты, приступил к зарядке. Как назло, захотелось покурить. Препятствий для этого житель дома № 15 не увидел. Что было дальше, понятно из новостных сводок.

«Фонтанка» писала, что в одиннадцатом часу утра накануне в его квартире взрывной волной выбило все окна. Сила волны была такой, что вышибло даже дверь в комнату, где спал отец-пенсионер. Перепугались и все соседи, подумав, что в их доме взорвалась бомба.

В итоге на охотника был составлен административный протокол по статье о нарушении правил хранения оружия и патронов к нему.

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Комментарии (4)

krasnonosov
"А в жерновах не мука, но порох и этот порох взорвется скоро
Ты нарисуешь круги на полу, круги на потолке, круги на стенах, закроешь сына от взрыва телом." (с) "Сплин"
SERGEY111
Митрич 2.0 .
Djnyana
Отнять нафик у него Телевизор! )
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