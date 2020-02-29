Пьяный петербуржец, устроивший взрыв на Замшиной, заряжал порохом патроны с сигаретой в зубах

Пьяный мужчина, учинивший случайно взрыв в жилом доме Калининского района, рассказал полиции, как это произошло. Оказалось, что, изрядно выпив, он не только взялся за порох, но ещё и закурил.



Как стало известно «Фонтанке» 29 февраля, правоохранителям всё-таки удалось добиться от 39-летнего охотника с Замшиной, 15, объяснений. Тот рассказал, что утром в своей квартире на третьем этаже он решил зарядить патроны для своего итальянского ружья «Беретта». Идея пришла на пьяную голову, но мужчина решил не откладывать дело в долгий ящик. В коридоре он разложил полукилограммовую банку пороха, патроны и инструменты, приступил к зарядке. Как назло, захотелось покурить. Препятствий для этого житель дома № 15 не увидел. Что было дальше, понятно из новостных сводок.

