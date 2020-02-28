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28.02.2020 12:22
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«Фонтанка» показывает, как выглядит квартира на Замшиной после взрыва

Вырванная «с мясом» дверь, отвалившаяся штукатурка и кучка сгоревшего пороха на линолеуме. В распоряжении «Фонтанки» появились фотографии из квартиры в Калининском районе Петербурга, где утром 28 февраля прогремел взрыв.

По снимкам видно, насколько мощным был эффект от обычного бездымного пороха. Дверь в комнату, где, по всей видимости, спал мирным сном пенсионер, сорвало с петель. Нетрудно представить и испуг, который испытали как обитатели квартиры, так и их соседи по дому №15 на Замшиной.

О «пьяном подрывнике» известно немного — 39 лет, женат, есть дочь. Судя по странице в социальных сетях, мужчина — потомственный охотник на уток, а значит с ружьём и порохом обращаться точно умел. Кстати, сейф с оружием в двушке расположен в коридоре, там же и рвануло.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о ЧП на Замшиной, которое изначально приняли за детонацию самодельного взрывного устройства.

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Комментарии (8)

hal9000
Да бред..неможет быть прилагательного..эта улица названа в честь Замшина..про прилагательное вранье..как можно назвать улицу фамилией чнловека и не иметь ввиду что он там жил??.нонсенс..правильно улица Замшина..где?-на улице Замшина..ты откуда?- я с Замшина
Barmaley_5e4d0211d3423
С тех пор (лет 6 назад?) , как стали на Фонтанке именовать улицу Замшиной, вместо ул. Замшина (замечательные дискуссии были, однако), на ней происходят события лишь из рубрики Происшествия. До того замечено не было .... Старик Замшин помалкивал. ;)
260568681
Простите мою неграмотность, но если в Петербурге есть Замшинная улица, то она пишется с двумя нн, а если улица Замшина, то правильно склоняйте название улице в названии вашей статьи.
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