Вырванная «с мясом» дверь, отвалившаяся штукатурка и кучка сгоревшего пороха на линолеуме. В распоряжении «Фонтанки» появились фотографии из квартиры в Калининском районе Петербурга, где утром 28 февраля прогремел взрыв.

По снимкам видно, насколько мощным был эффект от обычного бездымного пороха. Дверь в комнату, где, по всей видимости, спал мирным сном пенсионер, сорвало с петель. Нетрудно представить и испуг, который испытали как обитатели квартиры, так и их соседи по дому №15 на Замшиной.

О «пьяном подрывнике» известно немного — 39 лет, женат, есть дочь. Судя по странице в социальных сетях, мужчина — потомственный охотник на уток, а значит с ружьём и порохом обращаться точно умел. Кстати, сейф с оружием в двушке расположен в коридоре, там же и рвануло.



Ранее «Фонтанка» подробно писала о ЧП на Замшиной, которое изначально приняли за детонацию самодельного взрывного устройства.

