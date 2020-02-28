Члена оргкомитета марша Немцова в Петербурге задержала полиция

Член оргкомитета марша памяти Бориса Немцова Евгений Мусин и активист Александр Тонконогов задержаны и находятся в 76-ом отделе полиции на Мытнинской улице. Это «Фонтанке» 28 февраля подтвердили в дежурной части.



Евгения Мусина задержали у Соловецкого камня на Троицкой площади, где проходила акция памяти — 27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. По неподтвержденной информации, активист Александр Тонконогов был задержан в Ленобласти.

После того, как Смольный отказал оргкомитету согласовать марш 29 февраля, в паблике мероприятия было предложено провести несанкционированную акцию.