Члена оргкомитета марша Немцова в Петербурге задержала полиция
Член оргкомитета марша памяти Бориса Немцова Евгений Мусин и активист Александр Тонконогов задержаны и находятся в 76-ом отделе полиции на Мытнинской улице. Это «Фонтанке» 28 февраля подтвердили в дежурной части.
Евгения Мусина задержали у Соловецкого камня на Троицкой площади, где проходила акция памяти — 27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. По неподтвержденной информации, активист Александр Тонконогов был задержан в Ленобласти.
После того, как Смольный отказал оргкомитету согласовать марш 29 февраля, в паблике мероприятия было предложено провести несанкционированную акцию.
Напомним, что после двух отказов чиновники согласовали массовые пикеты у Соловецкого камня. Об этом ранее сообщил депутат Борис Вишневский.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.