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28.02.2020 00:38
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Турция сообщила о 9 погибших солдатах в Идлибе

Губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил в пятницу, что в Идлибе погибли девять турецких военных, сообщает агентство Анадолу.

"В Идлибе произошло воздушное нападение со стороны сил режима на наших военных. В результате девять военных погибли. Несколько человек получили тяжелые ранения. Они были доставлены в Турцию, их лечение продолжается", - сказал Доган.

Как сообщила администрация президента Турции, турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием. 

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