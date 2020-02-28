Турция сообщила о 9 погибших солдатах в Идлибе
Губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил в пятницу, что в Идлибе погибли девять турецких военных, сообщает агентство Анадолу.
В Идлибе погибли 9 турецких военных https://t.co/5xgC2NN3mh #ВС_Турции #Идлиб pic.twitter.com/NGMnVZdJSX— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 27, 2020
"В Идлибе произошло воздушное нападение со стороны сил режима на наших военных. В результате девять военных погибли. Несколько человек получили тяжелые ранения. Они были доставлены в Турцию, их лечение продолжается", - сказал Доган.
Как сообщила администрация президента Турции, турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.