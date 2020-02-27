Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Обвалом на рынках завершается 27 февраля для российских инвесторов. На закрытии индекс РТС показал потерю 5,13%.



В лидерах падения — «Сургутнефтегаз» (-10%), «Аэрофлот» (-7,37%) и «Русгидро» (-7,61%). Крупнейшие по объемам торгов бумаги также оказались глубоко в красной зоне: «Газпром» упал на 3,23%, Сбербанк — на 3,16%, «Лукойл» — на 4,1%, «Норникель» — на 2,69%.

Из компаний топ-25 на бирже в плюсе остались лишь две: «Полиметалл» (+0,58%) и «Полюс золото» (+2,97%). Аналитики связывают это с тем, что обе компании занимаются добычей драгоценных металлов, которые во время кризиса всегда имеют повышенный спрос.