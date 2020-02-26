Советы корона-инвесторам: «Пусть поиграют. Совсем в ноль деньги не уйдут».

Мировые рынки в понедельник-вторник пережили серьезное падение на новостях о распространении короновируса, но в среду демонстрируют рост. До депрессии в медицинском и, тем более, финансовом смысле этого слова еще очень далеко, уверены специалисты по рынкам. Хотя сами они привыкли хранить деньги в самых надежных инструментах. «Фонтанка» попросила объяснить, как лечить биржу от коронафобии, Александра Абрамова, заведующего кафедрой Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Фото: автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ



- Все падает, а новости о коронавирусе с каждым днем хуже и хуже. Корень зла в нем или причины для массовой распродажи более фундаментальны?



- Было бы не совсем точно говорить, что это падение связано исключительно с коронавирусом. Данные о нем, скорее, являются поводом для снижения рынков. Да, это действительно существенная информация и существенный риск. И рынки нервничают, но потому, что не очень понимают перспективы. Пока нет вакцины, пока нет позитивной динамики, и каждый день ситуация усложняется. Это плохая информация, которая говорит о том, что могут наступить риски рецессии, экономических спадов, сокращения торговых отношений. Все-таки такая острая реакция рынков связана с тем, что рынки перегреты. И акций, и корпоративных облигаций. И рынки ждут любого повода, чтобы отыграть немножко назад. Ясно, что они перегреты. Это не совсем следует из фундаментальных показателей. Но последние год-полтора цены на биржевые бумаги росли очень быстро, и все ждали какой-то повод, чтобы рынки начали снижаться. Я думаю, происходящее в последние дни — это отражение более глубинных причин, чем просто коронавирус.

- Откуда был такой оптимизм раньше?

- Он основан на некотором позитивном видении будущего экономики. Во-первых, на многих рынках - от США до Китая - наблюдались очень хорошие отчеты компаний. Быстро росла чистая прибыль. Компании платят много дивидендов, активно проводят обратный выкуп акций. И, в сущности, темпы экономического роста снижаются, но все равно остаются под 3% - достаточно высокий уровень. Все ждали, что вот-вот улучшатся отношения между США и Китаем, и это подстегнет глобальную торговлю. Так что оптимизм был основан на достаточно хорошей прибыли корпораций. А это были последствия налоговой реформы в США. - Правильно ли говорить, что чем быстрее растет прибыль по всему миру, тем быстрее развивается мировая экономика? Одно с другим связано напрямую? - Прибыль растет быстрее, чем экономический рост. Многие отмечают тенденцию, что фондовые рынки отвязались в последние год-полтора от ВВП в развитых странах. С экономическим ростом - все тревожатся, но по статистике видно, что нет никакой трагедии, он продолжается. Медленнее, чем в предшествующие 10 лет, до кризиса 2008 года, но продолжается.

В то же время, прибыли и цены на акции растут быстрее, чем ВВП. Это тот самый оптимизм инвесторов. Неудивительно: 11 лет рынки растут, и все уже забыли, как они могут падать. А с другой стороны, в большинстве стран действует очень мягкая денежно-кредитная политика. Мы видим, что совершенно неожиданно в прошлом году ФРС несколько раз снижал ставки. В Европе ставки низкие, в Японии низкие, и в Великобритании. И на рынке очень много денег из-за этого. Да и количественное смягчение центральные банки не сворачивают. Это была мера после кризиса 2008 года. Когда центральные банки за счет своих средств начали покупать неликвидные финансовые активы у банков и финансовых организаций. В США примерно на 5 трлн долларов увеличился баланс Центрального банка. Это как раз и значит, что он взял на себя плохие неликвидные долги бизнеса. Сперва говорилось, что это ненадолго, а потом всё будет распродано, - но этого не получилось. В итоге, выходит, что количественное смягчение — это дополнительная денежная эмиссия в обмен на неликвидные активы. Поэтому у компаний по всему в мире достаточно много денежной ликвидности. Они не попадают в зону убытков, ведь центральные банки скупили их плохие бумаги.

Денег в мире много, куда они деваются? Все они как раз и пошли прежде всего в рынки акций, корпоративных и государственных облигаций. Это тоже важная стороны существующей на рынке эйфории. - То есть, тот рост, что мы видим, не обеспечен реальным ростом активов? - Да, все правильно. Это можно назвать инфляцией активов. Рынок себя уверил в том, что этого нет. Как когда корпорацию оценивают лишь по растущему показателю прибыли. Обычно популярным показателем пузыря является то, что отношение цены акций к чистой прибыли (P/E ratio) является слишком высоким по историческим меркам. Сейчас он таковым не является, потому что у корпораций - большая чистая прибыль. Рынок себе создал мифы и уверенность в том, что раз фундаментальные показатели хорошие, то нет и свидетельств наступления классического пузыря. Хотя, все условно. На самом деле, есть большой риск того, что многие корпоративные облигации имеют не такие уж высокие инвестиционные рейтинги, и слишком большая доля мусорных облигаций. Слишком высокие мультипликаторы у интернет-компаний. Много всего, что является признаком тревоги, но в среднем, показатели создают атмосферу успокоения. Все же растет? Ну и хорошо.

- Вряд ли то, что мы сейчас видим на бирже, можно описать словом катастрофа. - Конечно, нет. Катастрофа начинается, когда снижение цен финансовых активов ведет к банкротствам. Когда реализуется системный риск. Люди начинают бежать из банков, финансовые структуры начинают лопаться, начинаются сложности у нефинансовых структур. Сейчас этого нет. Если бы началось, у центральных банков пока есть достаточно сил, чтобы это предотвратить, да и деньги на рынке, в общем-то есть. Так что то, что сейчас назревает — это не катастрофа и даже не кризис. Просто коррекция цен. Но никто не знает, надолго ли это, и как сильно будет падать. - А по какому признаку можно понять, что плохие времена все же настают? - Думаю, начало снижения ставок в США - это будет признаком того, что ФРС видит проблемы. В прошлом году он немного опустил ставки, но потом сказал, мол, смотрите, экономический рост продолжается, и я замораживаю это снижение. И все там вздохнули с облегчением. Если сейчас центральные банки, особенно ФРС, начнут снижать ставки, это будет признаком растущей тревоги. С одной стороны, это будет толкать цены акций вверх, ведь появятся новые деньги. Но для рынка это станет сигналом, что есть повод для тревоги в средне- и долгосрочном плане.