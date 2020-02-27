На бирже падает все, кроме вечных ценностей

Эта неделя должна войти в какие-то учебники для инвесторов. То, что все вот-вот пойдет вниз, было понятно с января, но вера в лучшее опять подвела.

Торговая сессия в четверг лишила инвесторов робких надежд на то, что «все рассосется». Мизерная корректировка рынка в среду оказалась лишь крючком, на который попались те, кто не хотел верить в худшее.



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За два первых дня недели индекс Мосбиржи потерял 4,5%, и казалось, что сигналов к продаже хватает, хоть отбавляй. Но в среду клуб маленьких оптимистов собрался с духом и решил, что сейчас отличное время покупать — дешево ведь! И усилием воли и нескольких сотен шальных миллиардов рублей приподнял рынок аж на 0,5%.



Однако идти против ветра бывает и дорого. В четверг падение продолжилось. Почти все голубые фишки в минусе, включая любимый публикой «Газпром» (-6% с прошлой пятницы) и даже менее всех пострадавший за последние дни Сбербанк (-2%). Падает «Лукойл» (-6,6%), «Норникель» (-4,4%). Сильно ударило по «Сургутнефтегазу» (-12%) и «Новатэку» (-8,6%), недавняя хорошая отчетность чуть смягчила падение «Роснефти» (-7%). На строительном рынке проблем хватает и без Китая, но тот же ЛСР в последние недели неплохо рос. Однако и его накрыло: минус 6% после весьма впечатляющего пика 21 февраля. А ведь столько, сколько еще неделю назад (905 рублей за обыкновенную акцию), петербургские строители не стоили с января 2017 года. В лидерах потерь — акции «Аэрофлота» (-12%). Вполне ожидаемо, ведь спрос на самые прибыльные для госперевозчика зарубежные рейсы заметно сокращается. В минусе вся нефтянка, электрики и даже «Алроса». Задело по касательной и «Магнит» — его последняя отчетность не впечатлила инвесторов, а времена сейчас такие, что раздавать авансы некому. Еще сильнее падение у «Яндекса» — почти 10%. Но тут тоже нет интриги, ведь высокотехнологичные компании падают по всему миру: и Microsoft, и Amazon за неделю также лишились больше 8% капитализации.

«Ситуация на российском фондовом рынке вполне отражает общий мировой тренд — падение экономики из-за Китая, которое выражается в падении всех фондовых индексов, — рассказывает «Фонтанке» создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. — В таких случаях обычно западные инвесторы начинают покидать развивающиеся рынки, и это приводит к еще большему их проседанию. Примерно это сейчас и наблюдается на Московской бирже». Конечно же, усилий российских инвесторов даже близко не хватит, чтобы переломить общемировой тренд. А западные рынки пошли вниз еще в понедельник, когда наша страна праздновала День защитника Отечества. Крупнейшие компании растеряли за пару дней по 5–8%. Энергокомпании, включая нефтянку, подешевели еще больше: у Exxon и Chevron потери превышают 10%. Неудивительно, ведь нефть тоже падает. Пока минус 12% с понедельника, до 51,5 доллара за баррель Brent, но прогнозы о том, что она вот-вот будет дешевле 50, уже не шокируют. Кстати, бюджет России верстается из расчета цен на российскую марку нефти — Urals. Чтобы все сбылось, надо, чтобы она была не дешевле 3756 рублей за баррель. Но этот уровень был пробит еще в конце января, и сейчас самые свежие цифры — 3130 (-16,7%). То есть, если такая цена, как сейчас, продержится весь год, бюджет недосчитается где-то 1,25 трлн рублей, 6% расходной части. О том, чтобы складывать деньги в кубышку Фонда национального благосостояния, при таком сценарии речь уже не шла бы. Более того, выпадающие доходы заметно перекрыли бы профицит, и на выполнение всех обязательств государства пришлось бы где-то искать около 400 млрд рублей. Но это если нефть останется на сегодняшнем уровне весь год, а пока это выглядит как довольно смелый, оптимистичный прогноз.

Стремительное падение нефти, конечно, тоже связано с общим падением спроса на фоне обострения эпидемии коронавируса. «Китай сократил импорт нефтегазовых продуктов на 30%, а сделка ОПЕК+ под большим вопросом, так как не все страны готовы пойти на более существенное сокращение добычи, в особенности Россия, которая может потерять свою долю рынка, — рассказывает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер». — Вследствие этого запасы продолжат расти, добыча находится на довольно высоком уровне, а из-за сокращения импорта Китая танкеры с нефтью вынуждены простаивать в портах Европы, что также способствует позитивной динамике». Но кому коронавирус, а кому отец родной. В лидерах роста на Московской бирже две компании, которые занимаются добычей драгоценных металлов: «Полюс золото» и «Полиметалл». Они почти неуклонно растут с конца прошлого года и уже прибавили в цене добрые 15–20%. «На текущий момент лучше выбирать консервативные инструменты, такие как золото, акции золотодобывающих компаний. Ну и, конечно, локально присматриваться к покупкам наиболее просевших бумаг, так как это хорошая возможность на фоне паники подкупить интересные активы», — советует Вячеслав Абрамов.