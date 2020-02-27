Глава комитета по труду Петербурга заявил, что население города превышает 7 млн человек. Это на треть больше подсчетов Росстата

На территории Петербурга фактически проживает 7,09 млн человек. Это на 32% превышает данные Росстата (5,38 млн человек). Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме труда 27 февраля заявил председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. Для исследования были использованы данные крупнейших сотовых операторов.



«По Ленинградской области картинка также значительно отличается. Население Ленобласти — 3,2 млн, а Росстат дает меньше, чем 1,9 млн человек», — рассказал Чернейко.

Размер маятниковой миграции из Ленинградской области оценивается в 440 тыс. человек. Таким образом, всего в рабочий день на территории Петербурга находится около 7,5 млн человек.