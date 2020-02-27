Глава комитета по труду Петербурга заявил, что население города превышает 7 млн человек. Это на треть больше подсчетов Росстата
На территории Петербурга фактически проживает 7,09 млн человек. Это на 32% превышает данные Росстата (5,38 млн человек). Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме труда 27 февраля заявил председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. Для исследования были использованы данные крупнейших сотовых операторов.
«По Ленинградской области картинка также значительно отличается. Население Ленобласти — 3,2 млн, а Росстат дает меньше, чем 1,9 млн человек», — рассказал Чернейко.
Размер маятниковой миграции из Ленинградской области оценивается в 440 тыс. человек. Таким образом, всего в рабочий день на территории Петербурга находится около 7,5 млн человек.
Также, согласно подсчетам комитета, 16% занятых в Санкт-Петербурге работают по гибкому графику или удаленно. «Это не прекариат, это не страдающие от дискриминации, это новые формы занятости. Дистанционная занятость, частичная, временная… люди переходят на совершенно другие режимы работы», — уточнил Чернейко. Всего, согласно новым данным, в Петербурге живет почти 4,3 млн человек трудоспособного возраста (по данным Росстата, 3,1 млн человек).
Сюрпризом оказалось и большое число мигрантов из Украины, поделился глава комитета. Украинцы составляют 17% от всего объема иностранной рабочей силы в Петербурге — больше только из Узбекистана и Белоруссии. И на всех мигрантов из Украины официально приобретено только 5 тысяч патентов.