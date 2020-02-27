FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
65.61р71.65р
27.02.2020 18:46
2
Печать

Глава комитета по труду Петербурга заявил, что население города превышает 7 млн человек. Это на треть больше подсчетов Росстата

На территории Петербурга фактически проживает 7,09 млн человек. Это на 32% превышает данные Росстата (5,38 млн человек). Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме труда 27 февраля заявил председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. Для исследования были использованы данные крупнейших сотовых операторов.

«По Ленинградской области картинка также значительно отличается. Население Ленобласти — 3,2 млн, а Росстат дает меньше, чем 1,9 млн человек», — рассказал Чернейко.

Размер маятниковой миграции из Ленинградской области оценивается в 440 тыс. человек. Таким образом, всего в рабочий день на территории Петербурга находится около 7,5 млн человек.

Также, согласно подсчетам комитета, 16% занятых в Санкт-Петербурге работают по гибкому графику или удаленно. «Это не прекариат, это не страдающие от дискриминации, это новые формы занятости. Дистанционная занятость, частичная, временная… люди переходят на совершенно другие режимы работы», — уточнил Чернейко. Всего, согласно новым данным, в Петербурге живет почти 4,3 млн человек трудоспособного возраста (по данным Росстата, 3,1 млн человек).

Сюрпризом оказалось и большое число мигрантов из Украины, поделился глава комитета. Украинцы составляют 17% от всего объема иностранной рабочей силы в Петербурге — больше только из Узбекистана и Белоруссии. И на всех мигрантов из Украины официально приобретено только 5 тысяч патентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
А в остальной стране поля зарастают кустами.
260565911
Похоже на правду. А в мск и обо 30млн. Итого половина работоспособного населения страны живёт в двух городах.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний