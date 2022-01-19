FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Эргашев заявил о почти 100-процентной вакцинации в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что вакцинация в городе на Неве, по разным методикам расчета, составляет 88 и даже почти 100%.

30
Печать

«Общая цифра у нас довольно внушительная: 3 миллиона 14 тысяч, что составляет 85% от всего взрослого населения. А полный цикл прошли 2 миллиона 819 тысяч. Это довольно высокие показатели, с учетом числа вакцинированных и числа переболевших. По данным Минздрава, наш коллективный иммунитет составляет 88% — по методике расчета Роспотребнадзора. А по методике Минздрава, даже более — приближается к 100%», — отметил Эргашев.

В то же время иммунитета к коронавирусу из-за давности прививки лишились почти 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга. Им нужна ревакцинация. А по оценкам комитета по труду, в Петербурге еще в 2020 году фактически проживало более 7 млн человек, а не пять, как считают в Росстате.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

Black Fox
Ниже новость от того же Эргашева о том что надо ужесточать ограничения из за взрывной заболеваемости. Тут о почти 100 % привитых. Раздвоение личности что ли?
Мистер Бин
Я поддерживал и поддерживаю вакцинацию, но такой цирк с цифрами, который устраивают чиновники - это позор и полная дискредитация публичной статистики. Что ни день, то новые "открытия" на почве "охвата населения". Воистину, иногда лучше жевать, чем что-то заявлять. Самим-то им не стыдно этой словесной эквилибристикой заниматься ?
Параллакс
Плюшки уже готовятся
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний