Эргашев заявил о почти 100-процентной вакцинации в Петербурге

«Общая цифра у нас довольно внушительная: 3 миллиона 14 тысяч, что составляет 85% от всего взрослого населения. А полный цикл прошли 2 миллиона 819 тысяч. Это довольно высокие показатели, с учетом числа вакцинированных и числа переболевших. По данным Минздрава, наш коллективный иммунитет составляет 88% — по методике расчета Роспотребнадзора. А по методике Минздрава, даже более — приближается к 100%», — отметил Эргашев.



В то же время иммунитета к коронавирусу из-за давности прививки лишились почти 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга. Им нужна ревакцинация. А по оценкам комитета по труду, в Петербурге еще в 2020 году фактически проживало более 7 млн человек, а не пять, как считают в Росстате.

