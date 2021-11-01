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80% населения Петербурга планируют вакцинировать от коронавируса до Нового года

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Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что поставленная Минздравом задача — привить 80% населения Петербурга от коронавируса — будет достигнута до Нового года, если темпы вакцинации не упадут.

«Сегодня у нас 57% от плана, — сказал Сарана 1 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Если мы будем с таким же темпом прививаться, то к началу — середине декабря мы достигнем этой цифры [80%]. Если мы будем прививать в районе 20 тысяч в сутки, то да. Если мы упадем до 4 000, то срок сразу растянется к февралю-марту следующего года. Поэтому нужно поддерживать темп, нужно прививаться, и тогда мы до Нового года успеем привиться».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге на 1 ноября полностью привиты 1,9 млн жителей. Официально население Петербурга около 5,4 млн человек. А неофициально — более 7 млн.

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Комментарии (24)

Kezevo
В россии это шоу никогда теперь не кончится! Такого картбланша по издевательству своего народа даже кремль не ожидал...
Chinalove
А зачем вакцинировать 80% населения, если переболевших явно больше 20%?
VKuser199962806
После победоносного выхода на цифру, которое число, 80, что потом будут врать про жижу, которая не уменьшила количество инфецированных? Заставят колоть вакцинку каждую неделю?
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