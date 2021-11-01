80% населения Петербурга планируют вакцинировать от коронавируса до Нового года

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что поставленная Минздравом задача — привить 80% населения Петербурга от коронавируса — будет достигнута до Нового года, если темпы вакцинации не упадут.



«Сегодня у нас 57% от плана, — сказал Сарана 1 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Если мы будем с таким же темпом прививаться, то к началу — середине декабря мы достигнем этой цифры [80%]. Если мы будем прививать в районе 20 тысяч в сутки, то да. Если мы упадем до 4 000, то срок сразу растянется к февралю-марту следующего года. Поэтому нужно поддерживать темп, нужно прививаться, и тогда мы до Нового года успеем привиться».

