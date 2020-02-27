«Преодолеем двухтриллионный рубеж». ФНС рассказала, какой суммой петербуржцы должны поделиться с государством в 2020 году
В 2019 году бизнесмены и физические лица в Петербурге перечислили государству 1,85 трлн рублей. Об этом сообщил 27 февраля на расширенной коллегии управления ФНС России по Санкт-Петербургу руководитель ведомства Александр Гнедых. Сумма поступлений выросла на 8% по сравнению с 2018 годом.
В федеральный бюджет налоговики собрали 737 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Собираемость в Петербурге росла лучше — на 10% по сравнению с 2018 годом, до 571 млрд рублей. Ещё ФНС собрала 542 млрд рублей страховых взносов, что также на 10% больше, чем годом ранее.
Увеличить показатели помог рост экономики, изменение законодательства и улучшение налогового администрирования.
«В 2020 году Петербург преодолеет планку 2 трлн рублей», — уверен Гнедых.
По словам руководителя УФНС по Петербургу, основной доход бюджету Северной столицы приносит налог на доход физических лиц (48,4%), на втором месте налог на прибыль (31%). Но ведомство ставит задачу изменить эту пропорцию. «Основным [источником поступлений ] должен стать налог на прибыль», — сказал Александр Гнедых.