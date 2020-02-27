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27.02.2020 12:48
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«Преодолеем двухтриллионный рубеж». ФНС рассказала, какой суммой петербуржцы должны поделиться с государством в 2020 году

В 2019 году бизнесмены и физические лица в Петербурге перечислили государству 1,85 трлн рублей. Об этом сообщил 27 февраля на расширенной коллегии управления ФНС России по Санкт-Петербургу руководитель ведомства Александр Гнедых. Сумма поступлений выросла на 8% по сравнению с 2018 годом.

В федеральный бюджет налоговики собрали 737 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Собираемость в Петербурге росла лучше — на 10% по сравнению с 2018 годом, до 571 млрд рублей. Ещё ФНС собрала 542 млрд рублей страховых взносов, что также на 10% больше, чем годом ранее.

Увеличить показатели помог рост экономики, изменение законодательства и улучшение налогового администрирования.

«В 2020 году Петербург преодолеет планку 2 трлн рублей», — уверен Гнедых.

По словам руководителя УФНС по Петербургу, основной доход бюджету Северной столицы приносит налог на доход физических лиц (48,4%), на втором месте налог на прибыль (31%). Но ведомство ставит задачу изменить эту пропорцию. «Основным [источником поступлений ] должен стать налог на прибыль», — сказал Александр Гнедых.

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Комментарии (5)

OdinokiyDupri
Бюджет спб на 2020 г.: 645 млрд. Таким образом, СПб обеспечивает себя более чем в тройном размере.
prosto_5e4ce2877d5fb
Сумма в 2 трлн. рублей означает, что с каждого петербуржца собирается в качестве налогов 400000 рублей в год.
Ничего не напутали журналисты?
SWd
То есть, по сути Петербург может обеспечивать сам себя своими налогами, еще и в плюсе будет. Прекрасно. А остальное куда уходит?
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