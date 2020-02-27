FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
65.52р71.24р

Авто

27.02.2020 00:15
1
Печать

«Что нам, на автобусе ездить?» Бельгийский министр объяснил, зачем 9 чиновникам 34 авто премиум-класса

Министр образования, спорта и социального обеспечения Фламандского региона Бельгии Бен Уэйтс неудачно ответил на критику одного из депутатов местного парламента от левых партий, что спровоцировал целую бурю в социальных сетях. Об этом рассказывает 26 февраля Brussel Times

Депутат обратил внимание на то, что девятерых членов кабинета министров обслуживает гараж, состоящий из 34 автомобилей премиум-класса. Министр не нашел ничего лучшего как ответить: «А что, нам на автобусе ездить или, может, на Toyota Corollo?». Помимо всего прочего, министра ошибся в названии модели, правильно – Corolla.

Этот пассаж вызвал бурю в местных соцсетях, причем большое количество колкостей в адрес министра прилетело от оскорбленных владельцев автомобилей Toyota. Недовольство было так сильно, что министр даже попытался погасить его: появился в выходные на одном из праздников в костюме механика с логотипами Toyota.

А сегодня, пишет Brussel Times, министра «протроллила» уже сама автомобильная компания. Несколько газет во Фландрии вышли с рекламой во всю страницу, снабженной слоганом: «Новая Toyota Corolla. Также хорошо известна под именем Toyota Corollo».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Коррупционеры всех стран, объединяйтесь!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний