«Что нам, на автобусе ездить?» Бельгийский министр объяснил, зачем 9 чиновникам 34 авто премиум-класса
Министр образования, спорта и социального обеспечения Фламандского региона Бельгии Бен Уэйтс неудачно ответил на критику одного из депутатов местного парламента от левых партий, что спровоцировал целую бурю в социальных сетях. Об этом рассказывает 26 февраля Brussel Times.
Депутат обратил внимание на то, что девятерых членов кабинета министров обслуживает гараж, состоящий из 34 автомобилей премиум-класса. Министр не нашел ничего лучшего как ответить: «А что, нам на автобусе ездить или, может, на Toyota Corollo?». Помимо всего прочего, министра ошибся в названии модели, правильно – Corolla.
Этот пассаж вызвал бурю в местных соцсетях, причем большое количество колкостей в адрес министра прилетело от оскорбленных владельцев автомобилей Toyota. Недовольство было так сильно, что министр даже попытался погасить его: появился в выходные на одном из праздников в костюме механика с логотипами Toyota.
А сегодня, пишет Brussel Times, министра «протроллила» уже сама автомобильная компания. Несколько газет во Фландрии вышли с рекламой во всю страницу, снабженной слоганом: «Новая Toyota Corolla. Также хорошо известна под именем Toyota Corollo».