«Что нам, на автобусе ездить?» Бельгийский министр объяснил, зачем 9 чиновникам 34 авто премиум-класса

Министр образования, спорта и социального обеспечения Фламандского региона Бельгии Бен Уэйтс неудачно ответил на критику одного из депутатов местного парламента от левых партий, что спровоцировал целую бурю в социальных сетях. Об этом рассказывает 26 февраля Brussel Times.



Депутат обратил внимание на то, что девятерых членов кабинета министров обслуживает гараж, состоящий из 34 автомобилей премиум-класса. Министр не нашел ничего лучшего как ответить: «А что, нам на автобусе ездить или, может, на Toyota Corollo?». Помимо всего прочего, министра ошибся в названии модели, правильно – Corolla.