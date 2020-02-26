Премьер-министр России 26 февраля подписал постановление, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны.

Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

