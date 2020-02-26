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Общество

26.02.2020 14:35
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Премьер-министр России разрешил сбивать гражданские самолёты — нарушители границ

Премьер-министр России 26 февраля подписал постановление, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. 

Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Также постановление определяет условия, при которых возможно применение оружия на поражение — согласно им, судно-нарушитель продолжает полет вглубь территории России или к важнейшим объектам государства.

Кроме того, разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

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Комментарии (6)

sektor7
Очень вовремя. А то коронавирус может прилететь. Я смотрел фильм с Бред Питом. Там зомби проникли в самолёт всех перекусали и летели, пока Пит гранату в салоне не взорвал.
Tim_Tim_Tim1
не хочу расстраивать любителей поистерить на тему злых властей, но вояки и раньше могли сбивать неопознанные пассажирские самолеты, ничего не изменилось, просто таких самолетов давно нет.
Balamut
Прям как обещали по 1 каналу = Премьер сразу займётся проблемой роста экономики в стране.... Вчера посетил больницу, сегодня разрешил самолеты сбивать... Это именно то, что мы ждали от нового Премьера РФ...
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