Премьер-министр России разрешил сбивать гражданские самолёты — нарушители границ
Премьер-министр России 26 февраля подписал постановление, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны.
Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
Также постановление определяет условия, при которых возможно применение оружия на поражение — согласно им, судно-нарушитель продолжает полет вглубь территории России или к важнейшим объектам государства.
Кроме того, разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.