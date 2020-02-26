«Это мнение россиянина». В Кремле ответили на слова Владислава Суркова про обнуление президентских сроков для Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на реплику бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова про необходимость обнуления сроков полномочий для действующего главы государства после принятия изменений в Конституцию.
«С недавних пор Владислав Юрьевич является гражданином РФ, физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — цитирует официального представителя Кремля днём 26 февраля агентство «Интерфакс».
Утром в среду было опубликовано интервью бывшего куратора внутренней политики РФ Суркова, где он заявил, что обновленная Конституция позволит Владимиру Путину заново избраться на первый президентский срок.
«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества», — сказал Владислав Сурков.
При этом бывший помощник Путина отметил, что в России «естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления». «Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», — считает Сурков.
Сопредседатель рабочей группы по выработке конституционных поправок, сенатор Андрей Клишас ранее заявлял «Фонтанке», что информация о проработке возможности обнуления президентских сроков для Путина — «это ложь».
«Существует ли возможность разрешения этого вопроса через толкование уже принятых изменений в Конституцию судьями Конституционного суда в случае появления соответствующего запроса? Напуганным и послушным Конституционным судом? Да, такая теоретическая возможность есть», — говорил тогда же «Фонтанке» автор позиций президентского Совета по правам человека, подготовленных для Конституционного суда, бывший член СПЧ, эксперт по конституционному законодательству Илья Шаблинский.
Сам Владимир Путин ещё 4 февраля заявил, что поправки в Конституцию ему нужны не для продления своих президентских полномочий.
Очередная встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по правкам начнётся в среду, 26 февраля, в 14:30. «Фонтанка» следит за развитием событий.