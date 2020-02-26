«Это мнение россиянина». В Кремле ответили на слова Владислава Суркова про обнуление президентских сроков для Путина

«С недавних пор Владислав Юрьевич является гражданином РФ, физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — цитирует официального представителя Кремля днём 26 февраля агентство «Интерфакс».

Утром в среду было опубликовано интервью бывшего куратора внутренней политики РФ Суркова, где он заявил, что обновленная Конституция позволит Владимиру Путину заново избраться на первый президентский срок.



«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества», — сказал Владислав Сурков.



При этом бывший помощник Путина отметил, что в России «естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления». «Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», — считает Сурков.

