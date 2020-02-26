Сотрудники петербургской полиции заблокировали вход в здание 224-го гарнизонного военного суда на площади Труда, где утром 26 февраля должно пройти заседание по делу террористического сообщества «Сеть».

Как передает корреспондент «Фонтанки», полицейские вывели всех посетителей на улицу. Представитель Адмиралтейского УМВД Игорь Прудников заявил:



«Будут вызывать только по спискам. Нет никакого резона вам здесь находиться, суд еще не начал работу».



Ему пытались возразить, что по закону не может быть никаких списков для доступа в здание суда, но сотрудник был неумолим.

