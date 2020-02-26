FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
64.92р70.46р

Происшествия

26.02.2020 10:09
9
Печать

«Вход только по спискам». Полиция не пускает журналистов в суд на дело «Сети»

Сотрудники петербургской полиции заблокировали вход в здание 224-го гарнизонного военного суда на площади Труда, где утром 26 февраля должно пройти заседание по делу террористического сообщества «Сеть».

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», полицейские вывели всех посетителей на улицу. Представитель Адмиралтейского УМВД Игорь Прудников заявил:

«Будут вызывать только по спискам. Нет никакого резона вам здесь находиться, суд еще не начал работу».

Ему пытались возразить, что по закону не может быть никаких списков для доступа в здание суда, но сотрудник был неумолим.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД Петербурга и области.

В настоящее время вход в 224-й суд огорожен лентой. Четверо полицейских стоят у дверей, еще семеро — у дороги.

Процесс по делу «Сети» ведет тройка судей Второго западного окружного военного суда (бывший Московский окружной), заседания проходят в 224-м военсуде в выездном режиме.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

alanery
прям одни революционеры в комментах... :-)
SWd
Чем такой суд отличается от толпы гопников, которые тянут человека за угол "поговорить"?
Прудников и Ко еще недопонимают что совсем скоро все кардинально перемениться и придется отвечать.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний