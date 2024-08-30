Надо подождать до 2033 года. Депутаты ЗакСа засыпали чиновников письмами о Софийской улице

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Профильные чиновники за август получили три десятка депутатских запросов о будущем Софийской улицы от КАД до Колпино. Работники окрестных предприятий просят сделать им остановки, развороты, светофоры и пешеходные переходы, которые не были изначально там запроектированы.



Ответы комитетов Смольного сводятся к старым как мир «денег нет», «у нас планы, и вас в этих планах не значится», но, по крайней мере, подумать чиновники согласились. Депутаты со своей стороны настаивают, что «нет денег», — это не повод ничего не делать, а планы можно и скорректировать в пользу более срочных потребностей (а безопасность жителей — это, как ни крути, достаточно срочная потребность).



Зашли с Мариинского Обитатели нежилой части Софийской улицы, которая в 2009 году соединила КАД и Колпино, проверили на прочность институт представительной власти в Петербурге. После многомесячных тщетных просьб к чиновникам улучшить положение пешеходов и водителей, которые работают вдоль магистрали, они обратились за помощью к депутатам Законодательного собрания. Результатом стали более 30 депутатских запросов к органам исполнительной власти разной степени вовлеченности в проблему. Игнорировать их чиновники не могут, а стандартные отписки, которых у обитателей Софийской уже набралась целая пачка, могут привести к весьма чувствительной реакции со стороны влиятельных депутатов.



«Когда мы стали получать ответы чиновников на наше коллективное обращение, мы, конечно, были очень разочарованы, — говорит гендиректор одной из компаний, работающих на Софийской улице, ООО «Мидас», Михаил Климов. — Все-таки мы тоже налогоплательщики, платим вполне приличные суммы в бюджет, а к нам относятся как к пустому месту. Вместо того, чтобы реально начать прорабатывать возможности для исправления явной градостроительной ошибки, из-за которой сотни людей дважды в день подвергаются реальной опасности быть раздавленными фурой или сбитыми легковушкой, они тратят недели на то, чтобы обосновать свое бездействие. И неважно, они сами допустили эту ошибку, когда проектировалась Софийская улица, или их предшественники на местах в Смольном, в любом случае власть должна заботиться о своих жителях — а этого не наблюдается».



На подмогу вызывались не какие-то конкретные депутаты из определенной фракции или комитета, а все вместе. Дело в том, что среди работников предприятий вдоль Софийской — избиратели почти всех городских депутатов. Вот этот широкий список избранников от всех партий и всех районов города и получил просьбы посодействовать решению проблемы.



Почти все отреагировали так, как и полагается депутатам, — направили профильным чиновникам на своих бланках просьбы разобраться в вопросе и ответить, что решили и почему так.



В общей сложности обращение к депутатам породило два предложения от них скорректировать Адресную инвестиционную программу города и 28 более общих запросов о том, как можно улучшить ситуацию на Софийской улице. Адресатами депутатов стали вице-губернаторы Николай Линченко и Кирилл Поляков, а также руководство комитета по транспорту, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, СПбГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» и администрация Колпино. Администрация, со своей стороны, тоже написала письма в комитеты, а вице-губернаторы пересылают соответствующие запросы по подведомственности. Кроме того, как стало известно «Фонтанке», на заседании Заксобрания в пятницу, 30 августа, на котором перед депутатами выступал по бюджету КРТИ, чиновникам пришлось и вживую отвечать на вопросы законодателей по «кейсу Софийской».



Дорога глупости Суть проблемы такова. Когда продолжение Софийской улицы только проектировалось, оно проходило в буквальном смысле этого слова в чистом поле. Однако появление инфраструктуры, вполне логично, дало толчок и к развитию окрестностей — рядом с дорогой стали появляться промышленные, складские и офисные объекты, которые стали заселяться сотнями, а затем и тысячами работников.

При этом оказалось, что на несколько километров дороги не предусмотрено ни одного светофора или пешеходного перехода и ни одной остановки общественного транспорта. Что касается автомобилистов, для них не было предусмотрено ни одного разворота. Единственный вариант — пересечение с Ленсоветовской дорогой и улицей Труда, которые соединяются под путепроводом Софийской улицы. Но год назад этот проезд было решено закрыть на реконструкцию.



Дело в том, что именно там располагается знаменитый «мост глупости», который из-за небольшой высоты постоянно собирал снесенные крыши фургонов «газелей», а один раз даже пассажирского автобуса. В итоге строительные работы с понижением уровня дороги и увеличением габарита моста начнутся только в следующем году. Если все будет хорошо, то единственный разворот на магистрали появится только в 2027 году. А до этого сотрудники близлежащих предприятий каждый день будут делать крюк по 8 км, чтобы развернуться на кольце в Колпино.

Для пешеходов — в теории — есть станция метро «Шушары». Но от нее до следующей остановки автобуса — «Петро-Славянка» — 5,8 километра. Затем — только уже в Колпино — «Финляндская, 38», а это еще 6,6 километра. Вот как раз с этой точки зрения обширная переписка трудящихся с чиновниками хорошие новости принесла. Остановка примерно посередине магистрали у Николаевского проезда уже внесена в Адресную инвестиционную программу на 2025 год. Окончание проектно-изыскательских работ по этому объекту запланировано на 1-й квартал 2025 года. А дальше будет его строительство.



Ну и совсем все плохо с разворотами и пешеходными переходами со светофорами. Например, по действующему ГОСТ Р 52766–2007 — чиновники указывают это в своих ответах — делать обычный пешеходный переход со светофором можно, только если интенсивность движения на дороге не превышает 700 машин в час. А по Софийской, по последним замерам, ездит больше 6 тысяч машин в час, а это означает, что делать на ней переход можно только двухуровневый. А значит, только в рамках ее реконструкции. А реконструкция дороги — это проектирование. А перед этим — обоснование инвестиций. И вообще крайне бюрократизированный процесс.

Чиновников можно понять. Просто взять из бюджета несколько десятков миллионов рублей и построить разворот, разметить пешеходный переход и поставить (и подключить к электричеству) светофор они не могут. А если начнут что-то делать в обход законов и регламентов, с них же первых и спросят.



Вылавировали Так что, отвечая на 32 депутатских запроса о будущем Софийской улицы, вице-губернатору Николаю Линченко пришлось лавировать между интересами горожан и госслужбы.



Так, в ответе депутату Дмитрию Павлову он рассказал, что пока что между двумя проектируемыми остановками на пересечении Софийской с Николаевским проездом пешеходный переход не планируется. Если быть точным, то светофоры с переходами и остановки — это совсем разные ведомства, которые к тому же курируются разными вице-губернаторами. Тем не менее на фоне активной позиции обитателей Софийской и поддерживающих их депутатов межведомственная координация все же может произойти.

«В рамках разработки проектной документации планируется рассмотреть вопрос строительства пешеходного перехода и светофорного объекта. Сроки выполнения строительно-монтажных работ будут определены после разработки проектной документации и получения соответствующих согласований по проекту», — сообщает Николай Линченко.



Однако просьба еще об одной остановке — у Софийской, 151, вежливо, но твердо оставлена без удовлетворения: «На сегодняшний день количество остановок городского пассажирского транспорта (ОГПТ), учтенных в перечне комитета по транспорту, значительно превышает объемы, предусмотренные в адресной программе (АП). В связи с этим включение данной ОГПТ в АП на перспективный период будет рассмотрено после реализации ранее направленных ОГПТ».

Переводя с чиновничьего, можно сказать: в городе полно мест, где тоже нужны остановки. Денег на все хотелки нет. Те остановки, что уже включены в программу, тоже очень нужны людям и их тоже ждут. Вот построим их и подумаем над вашей.

Существующая сейчас адресная программа обустройства остановок на 2023–2026 годы предусматривает их финансирование на 1 639 млн рублей. Если в прошлом году в программе еще оставался небольшой резерв на 2025 год в 35 млн рублей, то сейчас в резерве всего 19 миллионов, которые обязательно должны пойти на содержание построенных объектов.



Как объясняют чиновники, произвольно вносить новые объекты в адресные программы невозможно — под них должны быть целевым образом выделены деньги в бюджете. Это происходит на этапе формирования ежегодного закона о бюджете. При этом количество желающих обеспечить нужный им проект финансированием заметно превышает имеющиеся в распоряжении властей деньги. Если какой-то объект все же попадает в программы, значит, какой-то другой неизбежно этого места лишается. Так что депутатам и чиновникам, отвечающим за формирование бюджета, приходится очень виртуозно балансировать между интересами сотен разных желающих.



Просто добавить денег в расходную часть, чтобы учесть все пожелания, мешает установленный норматив по предельному размеру дефицита бюджета. В нынешнем году он превышает 157 млрд рублей и сформировался как раз за счет стремления горожан в самых разных статусах что-то улучшить в Петербурге. Покрывать дефицит придется незапланированными расходами (в этом городу очень помогает Федеральная налоговая служба) и заимствованиями. Причем при нынешних ставках Центробанка стоимость этих заимствований оказывается весьма высокой, сетуют чиновники, так что эту статью доходов приходится очень сильно дозировать.



Заболтать не удалось Вместе с горькой пилюлей Николай Линченко в своем ответе депутатам, а через них — обитателям Софийской улицы пытается добавить и ложку меда. Он напомнил, что с давних пор в городе существует программа строительства трамвайной линии от станции метро «Шушары» (в чиновничьих документах она по старинке называется «Южная») до Колпино. В рамках этого проекта предусмотрены и дополнительные остановки по ходу Софийской, и даже внеуличные (то есть под- или надземные) переходы через нее.

Но есть нюанс. Пока что этот проект находится лишь на самой начальной стадии — разработка проекта планировки территории. И если когда-нибудь работники предприятий на Софийской улице и смогут приехать на работу на трамвае и перейти магистраль по подземному переходу, это все случится не ранее 2033 года, который пока что запланирован как дата окончания строительства трамвайной линии.



«Эти ответы тем обиднее, что чиновники сами ухудшили нам положение в 2021 году, закрыв проезд под «мостом глупости» и еще один разворот, который раньше был на Софийской, — говорит Максим Подбельцев, владелец расположенной на Софийской улице компании «Механика-СПб», один из подписантов петиции. — А их ответы про то, что пешеходный переход нельзя сделать быстро, потому что дорога слишком оживленная, вообще звучат как черный юмор. Дескать, пусть граждане перебегают дорогу с риском для жизни еще 10 лет, потому что мы не можем так быстро обеспечить им безопасный переход. У них сейчас в приоритете те заявки, которые они сами внесли ранее. Надеюсь, изменить эти приоритеты мы сможем до того, как случится первый несчастный случай при переходе улицы в неположенном месте».



Вместе с тем депутат Марина Шишкина, которая также направляла запросы чиновникам и предложила включить Софийскую улицу в адресную программу, говорит, что их объяснения ее не устраивают.



«Что это такое — денег нет? Это не ответ! Если люди вынуждены такую загруженную машинами дорогу сейчас перебегать без светофоров, значит, это надо срочно исправлять, это неотложные нужды. Значит, надо изыскивать возможность исправить эту ситуацию как можно скорее, а не через много лет, — возмущается Марина Шишкина. — В ближайшее время у нас будут нулевые слушания бюджета, и мои коллеги поднимут этот вопрос перед руководством профильного комитета, и надеемся, что сможем убедить их».



«Безопасность горожан — один из главнейших приоритетов петербургских властей, — согласна с коллегой депутат Наталия Астахова. — Отсутствие разворота на столь оживленной магистрали, возможно, горестный просчет проектировщиков, впрочем, уже неважно, почему так получилось. Главное — решить сложившуюся проблему в кратчайшие сроки, чем должны заняться профильные комитеты Смольного».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

