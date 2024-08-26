«Зенит» покупает Гонду из Аргентины. Соболев больше не нужен?

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться





Сергей Семак, наконец, нашел долгожданного форварда, и нет, это не Александр Соболев, хотя история с футболистом «Спартака», возможно, еще и не закончилась. В «Зенит» переходит аргентинец Лусиано Гонду (или Гондоу) про которого говорят, что он молодая версия Артема Дзюбы. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, кто это такой и чем он поможет петербургской команде.



«Зенит» уже завтра представит аргентинского новичка команды — Лусиано Гонду. Презентация пройдет 27 августа в петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича . Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев. Так что самое время приглядеться к футболисту внимательнее.



23-летний Лусиано Гонду начал свою футбольную карьеру в родном для себя аргентинском клубе «Атлетико Сармьенто». Здесь он прошел всю систему подготовки и дебютировал на взрослом уровне.

«Я — классический "девятый номер". Мне нравится работать в штрафной, обыгрывать соперников один на один и создавать пространства. Для меня важнее всего игра на команду, хотя каждый нападающий стремится забивать голы», — рассказывал он сам о себе.



Автор: youtube.com/RenzoCp

Однако его путь мог бы сложиться иначе, так как в 18 лет Гонду оказался в аренде в молодежной команде «Ривер Плейт». Там у него не сложилось, и он вскоре вернулся в «Сармьенто». В первые два сезона он не впечатлял. Сыграл 85 матчей , в которых забил всего 17 голов и отдал шесть результативных передач.



Отсутствие стабильности мешало ему закрепиться в основном составе. Тем не менее его высокий рост ( 189 см ), активность и умение выбирать позицию привлекли внимание клубов более высокого уровня. В 2023 году он перешел в «Архентинос Хуниорс» за 3 млн евро.

В новом клубе дела пошли лучше. За 38 матчей во всех турнирах Гонду почти повторил свои результаты из «Сармьенто», забив 14 голов и сделав пять передач. В отличие от прошлого, здесь он не выпадал из игры на длительные периоды и забивал даже сильным соперникам. За год его рыночная стоимость по оценкам Transfermarkt выросла до 10 млн евро в год.



Успехи Гонду привлекли внимание тренеров сборной Аргентины U-23 . В октябре 2023-го его пригласили в состав молодежной сборной. В течение нескольких месяцев, до декабря, он участвовал в товарищеских матчах, а с января начал выступать в отборочных матчах за право участия в Олимпийских играх.

В семи матчах квалификации он записал на свой счет четыре гола и одну голевую передачу. Один из его голов оказался особенно значимым: ударом головой он принес своей команде победу над сборной Бразилии, что обеспечило Аргентине путевку на Олимпиаду.



Естественно, Лусиано отправился на Олимпийские игры в Париж. Однако там ему не удалось повторить свои успехи: за четыре игры он забил лишь один раз, и в целом его выступление было невыразительным. Аргентинская сборная завершила турнир в четвертьфинале, уступив Франции, и Гонду ни разу не сыграл полный матч. Вероятно, что именно в этот момент «Зенит» активизировал переговоры. Так чем Гонду может помочь «Зениту»?

В своем блоге «Стеклянный, оловянный, деревянный» эксперт по латиноамериканскому футболу Александр Спивак написал, что давно следит за успехами аргентинца и считает его очень умным игроком.



«Очень умный игрок, который может играть на нескольких позициях в атаке. Очень здорово скидывает мячи, видит партнеров и забивает. И "Зенит", тут сложно спорить, покупает игроков по-футбольному умных. Это факт. Не знаю, окажется Гонду в Петербурге, не окажется, заиграет он или не заиграет, но факт неоспоримый: это умный футболист», — написал Спивак.

Неоднократно приходилось слышать мнение, что Гонду — это Дзюба, только моложе. Такой же высокий, мощный и умеет играть головой. Автор Telegram-канала «СБГ Аналитика» Кирилл Алексеев считает, что у Гонду все-таки немного другой профиль.



«Гонду постоянно оказывается на фланге, а не заполняет центр. Он левша, тяготеет к правому краю, чтобы затем смещаться. Глобально, правда, это мало что меняет. По рейтингу от CIES, к которому есть вопросы даже по оформлению, он входит в топ нападающих до 23 лет с минимальным процентом передач назад. И вроде бы звучит здорово, но как форвард-таран-наконечник может всегда находить адресаты впереди? На этом моменте стоит отметить, что бороться Лусиано умеет. У него для этого подходящие габариты. Примечательно, что с ними он еще и в обводку идет. Тихоходно, но вполне эффективно. Впрочем, даже так Гонду все еще не выглядит идеалом нападающего под автобусы. Креативный, не привязанный к створу, медленный, но на месте не стоит. В иных обстоятельствах это был бы интересный вариант», — пишет Алексеев.



По мнению Алексея Новика из Telegram-канала «Кафешка», покупка Гонду может даже добавить Сергею Семаку проблем.



«Судя по всем данным, не форвард для 4–3–3, где он единственный нападающий. А значит двойка нападающих. Глушенков в пару — не вариант, зачем вам два оттянутых нападающих, таранить кто будет? 4–4–2 с парой Кассьера — Гонду и Клаудиньо с Глушенковым по краям вроде интереснее, но что будем делать с набирающим топовую форму Педро? А самое главное — это не решает проблему "таранного" нападающего, о которой каждый раз говорит Семак. Плюс лимит — в 3–5–2 уже не выйти без потерь. И что будем делать?» — пишет Новик.

И тут вновь всплывает фамилия нападающего одной красно-белой команды, который вполне мог бы оказаться в паре с Гонду.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

