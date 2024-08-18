На Васильевском острове компания мужчин стреляла в охранников ТЭЦ

Полиция устанавливает обстоятельства вооруженного конфликта на Васильевском острове в Петербурге. Инцидент произошел на Кожевенной линии, рядом с Василеостровской ТЭЦ. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 августа .



Сообщение о массовой драке поступило в экстренные службы накануне в десятом часу вечера. На месте сотрудники полиции задержали трех пьяных мужчин, один из которых ранее привлекался за причинении смерти по неосторожности. Было установлено, что троица в результате внезапно возникшего конфликта открыла стрельбу. Три пули ушли в небо, одна — в сторону охранников ТЭЦ.

