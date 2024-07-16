В Петербурге накрыли фирму, которая фиктивно прописывала иностранцев

В Петербурге накрыли группу, которая за деньги помогала иностранным гражданам легализоваться в РФ. Дельцы орудовали в офисе на Кубинской улице, неподалеку от миграционного центра «Южный», об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, компания находила мигрантов, которые хотели легализироваться в России, брали с них деньги за свои «услуги», составляли уведомления о прибытии, где в качестве принимающей стороны указывались разные фирмы и физлица. Также мигрантам оказывали услуги по прохождению медосмотра. Эти фейковые документы отправлялись в миграционный центр на Кубинской. Полиция подозревает, что за 2023–2024 годы предприниматели таким образом прописали больше тысячи человек.