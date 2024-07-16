В Петербурге накрыли фирму, которая фиктивно прописывала иностранцев

В Петербурге накрыли группу, которая за деньги помогала иностранным гражданам легализоваться в РФ. Дельцы орудовали в офисе на Кубинской улице, неподалеку от миграционного центра «Южный», об этом
По предварительным данным, компания находила мигрантов, которые хотели легализироваться в России, брали с них деньги за свои «услуги», составляли уведомления о прибытии, где в качестве принимающей стороны указывались разные фирмы и физлица. Также мигрантам оказывали услуги по прохождению медосмотра. Эти фейковые документы отправлялись в миграционный центр на Кубинской. Полиция подозревает, что за
Среди задержанных — двое уроженцев Азербайджана, которые, по версии правоохранителей, искали клиентов, которым нужно было встать на миграционный учет с заведомо недостоверными документами, и вели работу с «Южным». Над общим делом работали также трое россиян, предположительно, занимавшиеся подготовкой документов и поиском клиентов. Еще пятерых опросили в качестве свидетелей. В их квартирах и офисах провели
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершенное организованной группой (