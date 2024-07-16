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    В Петербурге накрыли фирму, которая фиктивно прописывала иностранцев

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    3 комментария

    В Петербурге накрыли группу, которая за деньги помогала иностранным гражданам легализоваться в РФ. Дельцы орудовали в офисе на Кубинской улице, неподалеку от миграционного центра «Южный», об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, компания находила мигрантов, которые хотели легализироваться в России, брали с них деньги за свои «услуги», составляли уведомления о прибытии, где в качестве принимающей стороны указывались разные фирмы и физлица. Также мигрантам оказывали услуги по прохождению медосмотра. Эти фейковые документы отправлялись в миграционный центр на Кубинской. Полиция подозревает, что за 2023–2024 годы предприниматели таким образом прописали больше тысячи человек.

    Среди задержанных — двое уроженцев Азербайджана, которые, по версии правоохранителей, искали клиентов, которым нужно было встать на миграционный учет с заведомо недостоверными документами, и вели работу с «Южным». Над общим делом работали также трое россиян, предположительно, занимавшиеся подготовкой документов и поиском клиентов. Еще пятерых опросили в качестве свидетелей. В их квартирах и офисах провели 15 обысков, по результатам которых были изъяты телефоны, флеш-карты, компьютерная техника и документы.

    Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершенное организованной группой (п. «а» ч. 2. ст. 322.1 УК РФ).

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    Комментарии 3

    28184237916 Июл 2024 в 13:19
    Ну ладно.

    Для начала накрыли кодлу, которая штамповала филькины грамоты о "знанее русскава изыка". Сколько в результате аннулировано РВП, ВНЖ и гражданств? Чуть менее, чем нифига.

    Сейчас накрыли кодлу, которая фиктивно прописывала. Сколько "незаменимых иностранных специалистов" вылетит на родину без права пересечения границы в течении 15 лет? Полагаю, что столько же.

    В свете этого вопрос: а нафига вообще было этим заниматься? Просто, чтобы чем-то "заниматься"???
    +0−0
    28027473816 Июл 2024 в 13:13
    ой, ни за что не поверю, что миграционный центр (возможно не весь) не был в курсе
    +1−0
    Ганс-Дитрих Геншер16 Июл 2024 в 12:33
    и всю эту тысячу уже выслали отсюда подальше?
    +1−0
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