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    Российским школьникам рассказали о правилах уважительного отношения к людям с инвалидностью

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    Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»
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    Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» подвёл итоги ежегодного просветительского проекта «Школа жизни», в ходе которого школьники 1-11 классов учились этике общения с людьми с инвалидностью, а также пробовали себя в добровольческой деятельности. В этом году в «Школе жизни» приняли участие более 382 тыс. школьников Петербурга, Москвы и Московской области, сообщили в фонде.

    С 1 марта по 31 мая в рамках проекта в школах проводились «Уроки добра», на которых дети обсуждали социально значимые темы, знакомились с возможными проявлениями инвалидности и учились уважительному отношению к людям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Более того, школьники изучали варианты помощи и участия в благотворительности. Полученные знания ребята применяли на практике: вместе с одноклассниками, родителями и учителями организовывали и проводили уроки добра, благотворительные ярмарки, устраивали акции и вместе совершали добрые дела. Преподаватели вместе с учениками провели больше тысячи мероприятий.

    «В этом году в проекте «Школа жизни» приняли участие 382 706 школьников – это, если говорить формальным языком. Это больше, чем в 2023 году, но, по сути, у этой цифры есть более важное значение, чем просто количественный показатель. Более четверти миллиона детей и их семей соприкоснулись с важной темой принятия людей с инвалидностью, получили повод вместе поразмышлять над темой, которую в повседневной жизни трудно затронуть», - говорит Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

    Согласно данным Минтруда, каждый двенадцатый житель России — это взрослый или ребёнок с инвалидностью. Но, по словам Ткаченко, в современном обществе всё ещё существует искаженное представление о людях с ОВЗ, складываются различные стереотипы и неправильные представления о взаимодействии с ними.

    «Уровень знаний о людях с инвалидностью остаётся пока достаточно низким, что препятствует их полноценной социальной интеграции. Современные молодые люди с ОВЗ сталкиваются с трудностями при выходе в общество и попытке стать его частью. Их зачастую преследуют сложности во время коммуникации с ровесниками и окружающими их людьми. В то же время в обществе существует запрос на получение знаний о людях с ОВЗ и способах этичного взаимодействия с ними», - сказал Павел Ткаченко.

    Он рассказал, что было проведено совместное исследование фонда и одной из популярных социальной сетей, в нём приняли участие 2500 пользователей. Данные опроса показали, что что большинство считают взаимодействие с людьми с ОВЗ полезным для обеих сторон, а также положительно относятся к инклюзивным инициативам (78%). При этом каждый второй респондент отметил, что испытывает неловкость в общении с людьми с инвалидностью.

    «Важной работой в данном направлении является реализация просветительской деятельности, которой фонд занимается на протяжении 11 лет. Мы понимаем, что страх и неловкость являются прямым следствием низкой осведомленности общества о принципах инклюзии. Третий год подряд реализуется проект «Школа жизни». Нас радует, что идеи благотворительности и взаимопомощи становятся для молодых людей всё более понятными и привычными. Школьники сами инициируют мастер-классы, акции и благотворительные мероприятия, выражают желание помогать и самостоятельно определяют, кого они хотят поддержать. Ежегодно к проекту присоединяются люди, готовые делиться со школьниками своим опытом добрых дел и вместе с ними рассуждать на важные для общества темы. В рамках проекта мы проводим открытые уроки с участием артистов, блогеров и известных людей. Такие встречи позволяют привлечь большее внимание к проблемам людей с инвалидностью, а лидерам мнений поговорить с современными школьниками на одном языке.

    Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать проект, делаем его интереснее, пробуем разные форматы, чтобы дети не боялись общения с ровесниками с инвалидностью, а благотворительность в конечном итоге стала для подрастающего поколения такой же естественной частью жизни, как подписка на музыкальные сервисы или общение в социальных сетях. Мы верим, что общими усилиями у нас получится воспитать поколение людей, для которых уважение и поддержка будут важными жизненными ценностями.» - сказал Павел Ткаченко.

    Подробнее о проекте можно узнать на сайте фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

    Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»

    Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» с 2003 года помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и их близким. Фонд содействует созданию инфраструктуры для оказания паллиативной медицинской помощи по всей стране. При участии Фонда создано пять учреждений детской паллиативной помощи, в том числе в 2010 году в Санкт-Петербурге открыт первый в стране детский хоспис. В 2022 году в Пушкине начал работу единственный в России хоспис для молодых взрослых – тяжелобольных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

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