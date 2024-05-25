«Со временем мозг перестанет воспринимать звуковую информацию». Богдану из Ленобласти нужна помощь, чтобы слышать

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У Богдана врачи не сразу распознали проблемы со слухом. Сейчас, чтобы ребёнок мог нормально развиваться, ему нужны сверхмощные дорогостоящие слуховые аппараты. Однако вторая степень тугоухости, поставленная медиками, не даёт право на получение бесплатных аппаратов.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей

Богдан Иванов, 3 года. Двусторонняя тугоухость 2-й степени. Требуются мощные слуховые аппараты. Не хватает 406 527 ₽

«Сын родился слабеньким, раньше срока, но быстро нагнал в развитии сверстников. Рос активным и любознательным, гулил, произносил лепетные слова. Однако я заметила, что Богдан не откликается, когда его зовут, и не всегда реагирует на звуки. Провели аудиотест, он показал норму, и я немного успокоилась. А в два года всё же заподозрила неладное: сын по-прежнему не реагировал на звуки и сам не разговаривал. Он общался жестами, пантомимой, но речь не развивалась.

Обследование выявило у него тугоухость 2-й степени. Врачи объяснили, что он слышит не все звуки, а со временем мозг перестанет воспринимать звуковую информацию, что скажется на умственном и психологическом развитии сына. Чтобы этого не допустить, Богдану необходимо слухопротезирование. В апреле в сурдоцентре сыну подобрали и выдали аппараты на пробное ношение. Он с радостью надевает их каждое утро и открывает для себя новый мир звуков — в первый же день пришёл с шуршащим пакетом, поднес к уху и спросил меня: «Слышишь?»

Сейчас речь Богдана активно формируется — он уже начал произносить новые слова, лучше понимает услышанное, так что без слуховых аппаратов не обойтись. Но срок пробного ношения подходит к концу. Купить такие аппараты мне не по силам, а получить их за госсчёт нельзя: 2-я степень тугоухости не дает на это право. Прошу, помогите!» Татьяна Иванова, Новогорелово, Ленинградская область. Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург): «У Богдана двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени, аудиторная нейропатия. Для развития речи мальчику необходимы мощные цифровые многоканальные (16 каналов и больше) слуховые аппараты с возможностью педиатрической настройки и высокоразрешающим шумоподавлением».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

