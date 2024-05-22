С этим надо поосторожнее! ФАС начала борьбу с прогнозами о росте цен

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за экспертными прогнозами в СМИ. Если раньше негласный запрет действовал лишь в отношении прогнозов по ценам на бензин, то теперь это правило распространяется, похоже, на все товары.



Сами эксперты обращают внимание: чиновников не столь страшит само повышение цен, как реакция общества на него. Однако признают: слухи действительно могут всерьез влиять на стоимость товаров.

Реакция ФАС на прогнозы о росте (про снижение речь идет редко) цен на регулируемые товары вполне понятна. В теории за каждым таким заявлением могла бы скрываться попытка манипуляции рынком. В истории такие примеры бывали, они описаны в литературе, в том числе в художественной. До сих пор предостережения выдавались в основном по поводу комментариев о ценах на бензин. В свое время это напрочь отучило участников топливного рынка давать прогнозы на этот счет. Что касается не связанных с топливом вопросов, предостережения ФАС были довольно редким явлением. К примеру, СМИ вспоминают, что в 2019 году его получил один из сельхозпроизводителей за прогноз роста цен на гречку.



Однако на прошлой неделе, на первый взгляд, вполне обоснованное предположение о росте цен на стройматериалы также встретило жесткую реакцию от антимонопольного ведомства. А спустя неделю — новый удар, на этот раз по поводу продовольственной инфляции. Оба раза решение ФАС вызвало недоумение у предостерегаемых и наблюдателей.

Директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константин Злобин, который действительно вполне может считаться квалифицированным экспертом в этой области, в беседе со СМИ дал комментарий о традиционном сезонном подорожании широкого спектра строительных материалов. Если смотреть на динамику цен, которую публикует Росстат, этим товарам и правда свойственны ярко выраженные сезонные колебания. И по большому счету, четко обосновав свой прогноз, Константин Злобин не открыл Америку и никаких тайн не выдал.



Тем не менее ФАС уже в этот день, 13 мая, распространила заявление о том, что направила эксперту предостережение. «Подобные заявления могут привести в последующем к нарушению закона о защите конкуренции и спровоцировать необоснованный рост цен», — объяснили свою позицию в ведомстве.

От того, что ему «надавали по рукам», ситуация с ценами на стройматериалы вряд ли изменится, посетовал в разговоре с «Фонтанкой» сам Константин Злобин. Он подчеркивает, что его мнение было основано на очевидных вещах и было, в целом, довольно банальным, и именно это ему кажется самым обидным в той ситуации. «Разумеется, предостережение мне никак не повлияет на ситуацию с ценами на стройматериалы, а вот желание общаться с журналистами у меня, честно говоря, сильно упало», — пошутил Константин Злобин.



А спустя неделю ФАС обратила внимание на слова главы ИАА Infoline Ивана Федякова. В целом, его работа как раз в этом и заключается: анализировать положение дел на рынках и давать экспертные заключения, в том числе прогнозы о развитии ценовой ситуации. Вот и 20 мая он обоснованно сообщил в СМИ, что в силу особенностей макроэкономической ситуации в стране самые дешевые виды товаров в обозримом будущем могут заметно подорожать. Его позиция основывалась на искусственном сдерживании цен на товары первой необходимости, которое накладывается на ослабление рубля.



«В товары первой цены в меньшей степени закладываются маржинальные составляющие производителей, которыми можно частично демпфировать повышение себестоимости. Приходится транслировать полностью рост затрат в цену конечного продукта», — говорил он также, в общем, несекретные и довольно очевидные вещи.

Как цитировали сообщение ФАС СМИ, «такие высказывания могут побудить других участников рынка тоже поднять цены, а потребители создадут ажиотажный спрос». Экономист Дмитрий Прокофьев по поводу этой ситуации напомнил о недавнем исследовании специалистов ЦБ «Влияние негативных новостей на восприятие инфляции населением».



«Выяснилось, что наиболее отчетливо динамика инфляционных ожиданий коррелирует с динамикой новостей на темы «инфляции», «экономического кризиса», «курса рубля», «геополитики». Причем отношение человека к новостям зависит от того, есть ли у него лишние деньги или нет, — рассказывает Дмитрий Прокофьев. — «Респонденты без сбережений» в своих ожиданиях инфляции склонны обращать большее внимание на новости о геополитике и уровне бедности». Сам ЦБ делает вывод, что негативные новости могут иметь доминирующее влияние на восприятие людьми инфляции и их инфляционные ожидания.



«Так что чем меньше у людей денег, тем сильнее они реагируют на плохие новости о ценах. Конечно, нельзя считать, что единственная новость или экспертный прогноз сильно качнет цены вверх. Но тут интересна именно реакция ФАС: она показывает, что чиновники опасаются не столько роста цен, сколько реакции на такие новости со стороны тех, у кого нет денег. Бедных больше, чем мы думаем», — говорит Дмитрий Прокофьев.



Предприниматель, глава сети Zenden Андрей Павлов соглашается с тем, что слухи могут влиять на ажиотажный спрос на товарных рынках. И контроль и недопущение их распространения — правильная работа со стороны ФАС.

«Однако, если речь идет об экспертном мнении, обоснованном и подкрепленном неопровержимыми доводами, основанными на глубоком понимании положения дел на рынке, вряд ли это может повредить рынку. Раз сейчас чиновники стали обращать внимание и на такие комментарии, значит, они всерьез опасаются за инфляцию и пытаются предотвратить малейшие факторы, которые могут на нее повлиять», — рассуждает Андрей Павлов. При этом он не преминул заметить, что, к примеру, на обувном рынке России наибольший вред наносят не слухи и экспертные комментарии, а практически ничем не сдерживаемый поток контрафакта и даже откровенной контрабанды. И если бы ФАС обращала внимание не только на слухи, но и на этот фактор, многие участники рынка были бы ей очень признательны.



О том, как отличить экспертные оценки и прогнозы о положении дел на потребительском рынке, которые, к примеру, регулярно выпускает Центробанк, совершенно официально заявляя о том, что инфляция в этом году составит 4,7%, от злонамеренного распространения необоснованных слухов, призванных манипулировать ценами, «Фонтанка» ответа от антимонопольного ведомства пока не получила. Комментарий ведомства сводится к тому, что предостережения должны направляться должностным лицам, чтобы соблюсти требования законодательства.



«ФАС России выдает предостережения должностным лицам хозяйствующих субъектов и органов исполнительной власти для профилактики нарушения антимонопольного законодательства. Это предусмотрено статьей 25.7 Закона о защите конкуренции, — подчеркнули в ведомстве. — Практика выдачи предостережений носит точечный характер — они выдаются только в адрес перечисленных должностных лиц, чьи высказывания о планируемом поведении на товарном рынке способны привести к нарушению антимонопольного законодательства. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию, что может привести к росту цен для потребителей даже в случае, если для этого нет экономически обоснованных причин».



«Возможно, чиновники таким образом подают сигнал о том, что в целом не стоит много говорить о ценах и тем более нервировать людей словами о скором подорожании. Разумеется, этот запрет никак не повлияет на цены, но, похоже, что ФАС беспокоит не столько сама инфляция, сколько реакция на нее со стороны населения», — заключает Дмитрий Прокофьев.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

