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    В «Третьем месте» стартует цикл лекций о цифровых играх и искусстве

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    7 комментариев

    Почему цифровые игры появились в музеях, но сделать о них внятную экспозицию по-прежнему трудно? Об этом — мини-курс историка искусства и исследователя игр Евгения Кузьмичева «Игра с искусством». Узнаем, почему живописи в играх-хоррорах больше, чем в других жанрах, какие полотна висят в цифровых домах и чему выставки могут научиться у игр. Первая лекция цикла состоится 20 марта. 12+

    Goat Simulator
    Goat SimulatorФото: предоставлено организаторами
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    В начале 1990-х Эрик Шайи, художник-мультипликатор в компании, выпускавшей компьютерные игры, решил создать собственную игру. Через два года работы у него получился Another World («Другой мир»): игра, в которой молодой физик Лестер Найт Чайкин в результате пошедшего не по плану эксперимента оказался на другой планете. Там и гуманоиды, и ловушки, и жуткие животные. Знал бы Эрик Шайи, когда в одиночку разрабатывал игру (только композитора пригласил), что годы спустя она станет экспонатом Музея современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке. В 2012-м сотрудники музея решили пополнить экспозицию компьютерными играми, выдающимися с точки зрения дизайна. Тогда было немало скептиков (в видеоиграх они не видели «искусства»), но сейчас игры присутствуют в выставочных пространствах повсеместно. Евгений Кузьмичев, историк искусства и исследователь цифровых игр, считает, что «они растворены в самом культурном ландшафте: интерес художников и институций к играм продолжает расти, цифровые игры включены в образовательную программу, а процесс просмотра выставок геймифицирован».

    На трех лекциях мини-курса «Игра с искусством» Евгений предлагает рассмотреть три темы: «Краткую историю цифровых игр в искусстве», «Краткую историю искусства в цифровых играх» (27 марта) и «Краткую историю иммерсивных выставок» (1 апреля). Знакомство с этими «краткими историями» начнется 20 марта — можно прийти на очную лекцию в особняк Гурьевых-Нарышкиных (Литейный, 62), а можно слушать-смотреть онлайн. Подробности на сайте «Третьего места». Начало в 20:00.

    Александра Шеромова

    Goat Simulator
    Goat SimulatorФото: предоставлено организаторами

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    Комментарии 7

    Гость14 Мар 2024 в 18:54
    Отличная новость 👍 обязательно прийду !
    +0−0
    Гость14 Мар 2024 в 18:35
    Кузьмичев 👏точно пойду!
    +0−0
    Гость14 Мар 2024 в 18:33
    Здорово, Кузьмичев классно рассказывает👍
    +0−0
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