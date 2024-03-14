В «Третьем месте» стартует цикл лекций о цифровых играх и искусстве

Почему цифровые игры появились в музеях, но сделать о них внятную экспозицию по-прежнему трудно? Об этом — мини-курс историка искусства и исследователя игр Евгения Кузьмичева «Игра с искусством». Узнаем, почему живописи в играх-хоррорах больше, чем в других жанрах, какие полотна висят в цифровых домах и чему выставки могут научиться у игр. Первая лекция цикла состоится 20 марта. 12+

В начале 1990-х Эрик Шайи, художник-мультипликатор в компании, выпускавшей компьютерные игры, решил создать собственную игру. Через два года работы у него получился Another World («Другой мир»): игра, в которой молодой физик Лестер Найт Чайкин в результате пошедшего не по плану эксперимента оказался на другой планете. Там и гуманоиды, и ловушки, и жуткие животные. Знал бы Эрик Шайи, когда в одиночку разрабатывал игру (только композитора пригласил), что годы спустя она станет экспонатом Музея современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке. В 2012-м сотрудники музея решили пополнить экспозицию компьютерными играми, выдающимися с точки зрения дизайна. Тогда было немало скептиков (в видеоиграх они не видели «искусства»), но сейчас игры присутствуют в выставочных пространствах повсеместно. Евгений Кузьмичев, историк искусства и исследователь цифровых игр, считает, что «они растворены в самом культурном ландшафте: интерес художников и институций к играм продолжает расти, цифровые игры включены в образовательную программу, а процесс просмотра выставок геймифицирован».