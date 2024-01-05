Последняя книга Гарсиа Маркеса, дебютный роман Кустурицы и Иванов про речной флот. Какие книги ждать в 2024 году

В наступившем году точно будет, что почитать — издатели обещают выпускать как именитых, так и новых авторов, как зарубежную, так и отечественную прозу. «Фонтанка» выбрала одиннадцать книг, на которые стоит обратить внимание, — и многие из них появятся на полках книжных магазинов уже очень скоро.

Полтора года назад издателей и читателей настигли серьезные опасения: ожидалось серьезное сокращение рынка переводной литературы из-за ограничений, которые выставили зарубежные правообладатели для российских компаний. Однако, несмотря на отказ от сотрудничества таких заметных фигур, как Стивен Кинг и Джоан Роулинг, и в 2024 году из иностранной прозы будет что выбрать — и даже глаза разбегутся.



Издатели обращают пристальное внимание и на авторов, которые пишут на русском языке, — как жанровую литературу, сентиментальную и фэнтезийную, так и интеллектуальную прозу. Не сдает ведущих позиций «Редакция Елены Шубиной», набирает молодых авторов редакция «Альпина. Проза», в большом количестве появляются новые импринты, ориентированные на сегмент Young Adult («молодые взрослые»).



В 2024 году продолжат издавать как переводной научно-популярный нон-фикшн, так и оригинальный, созданный российскими авторами, как мемуары, написанные в XX веке, так и исследования современного общества. По-прежнему сохраняется интерес к воспоминаниям, касающимся периодов мировых войн.



Последняя книга Маркеса Габриэль Гарсия Маркес «Увидимся в августе» (АСТ, весна, 18+) Последний текст всемирно известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1982 года. В издательстве АСТ обещают, что релиз романа на русском языке будет приурочен к мировой премьере, — если верить зарубежным СМИ, книга поступит в печать в день рождения автора, 6 марта. В 2024 году исполнится 10 лет со дня смерти Маркеса, и наследники сочли уместным таким образом почтить память писателя. «Увидимся в августе» рассказывает о женщине, которая каждый год в августе приезжает на могилу матери и исповедуется ей: сообщает, что произошло в ее жизни за это время. Однажды во время такой поездки героиня встречает мужчину, и их встречи начинают ежегодно повторяться — но всего на одну ночь. На испаноязычной обложке изображена женщина с зонтом, которая входит в лес.

Фото: предоставлено издательством АСТ Поделиться Поделиться





Роман-катастрофа от автора «Вонгозера» Яна Вагнер «Тоннель» (АСТ, «Редакция Елены Шубиной», весна, 18+) Самый известный роман Яны Вагнер «Вонгозеро» лег в основу сериала «Эпидемия», который в 2020 году взял на дистрибуцию Netflix. Сериал вошел в десятку самых популярных неанглоязычных проектов стриминга. Права на новый роман Вагнер «Тоннель» российские продюсеры купили задолго до публикации книги — правда, это не значит, что кино удастся посмотреть в скором времени. Зато почитать — удастся: роман посвящен тому, как сотни человек оказываются заперты в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Это герметичный триллер, который писательница сама еще называет «романом-катастрофой». Действие занимает всего сутки, причины происходящего неизвестны, и спустя несколько часов людям начинает казаться, что мира вокруг них больше не существует.



Дебютный роман Кустурицы Эмир Кустурица «Мятежный ангел» («Альпина. Проза», лето, 18+)

Автофикциональный роман знаменитого сербского режиссера, снявшего «Черная кошка, белый кот», «Время цыган» и «Помнишь ли, Долли Белл». Это дебютный роман автора, созданный на стыке художественной прозы и мемуаров. Сюжет охватывает всю его жизнь: от детства через юность — к зрелости в стране, разрушенной войной. Герой Кустурицы ищет себя в творчестве, смотрит любимое кино и знакомится с значимыми современниками — например, с Нобелевским лауреатом по литературе Петером Хандке, вместе с которым Кустурица проехал через всю Европу. Получается книга о неудобности творчества и о свободе, которая его сопровождает.

Фото: предоставлено издательством «Альпина. Проза» Поделиться Поделиться





Лауреат Букеровской премии 2023 года Пол Линч «Песнь пророка» («Азбука», «Иностранка», зима, 16+)

Главная героиня «Песни пророка» Айлиш Стэк — биолог, которая живет в альтернативном Дублине в тоталитарной Ирландии. Мужа Айлиш, активиста из учительского профсоюза, после одной из демонстраций забирает тайная полиция. Айлиш нужно заботиться о пожилом отце и четырех детях в сползающем в хаос мире — и понять, можно ли спасти семью. Позже исчезает еще один из ее близких людей…

Это антиутопия, которую критики уже назвали «ирландским 1984», а также романом о том, как легко потерять свободы, которые люди воспринимают как само собой разумеющееся.

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Лауреат Гонкуровской премии 2023 года Жан-Батист Андреа «Присмотреть за ней» (No Age, лето, 16+)

Роман, за который Жан-Батист Андреа был удостоен Гонкуровской премии, — история о мужчине и женщине, которые не смогли ни полюбить, ни оставить друг друга. Главный герой, старик Мимо, сорок лет живет в монастыре на севере Италии и присматривает за ней — за статуей, которую он создал. Это его последняя работа, и она будоражит всех, кто ее видит. На смертном одре Мимо вспоминает всю свою жизнь — и, конечно, думает он и о любви. О девушке Виоле, дочери могущественной семьи Орсини. С ней Мимо провел половину XX века, пережил мировые войны, подъем фашизма в Италии.



Всю жизнь Мимо приходилось бороться за свободу творчества, а Виоле — за ее свободу как женщины в патриархальном обществе. Другими словами, оба боролись за свободу самовыражения.

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Беллетризованная биография Фриды Кало Клер Берест «Черного нет и не будет» (МИФ, весна, 16+)

Французская писательница Клер Берест написала роман об одной из самых ярких фигур искусства прошлого века — мексиканской художнице Фриде Кало. Основная сюжетная линия строится вокруг взаимоотношений Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы, их взлетов и падений. Структура романа связана с цветом: например, за политический блок отвечает красный, за описание психологических состояний — желтый. Жизнь художницы оказывается неотделима от исторического контекста — революции в Мексике и Второй мировой войны. Те, кому удалось прочесть книгу на иностранных языках, в один голос пишут, что в образ гениальной художницы удастся вжиться по полной.

Фото: предоставлено издательством МИФ Поделиться Поделиться





Не одним «списком Шиндлера» Жозеф Кессель «Целитель» («Лимбус Пресс», зима, 16+)

Французский писатель Жозеф Кессель посвятил роман истории финского гражданина голландско-немецкого происхождения Феликса Керстена — личного врача, мануального терапевта рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В 1947 году было установлено, что Керстен, рискуя собственной жизнью, спас 100 000 человек разных национальностей, в том числе около 60 000 евреев. По другим данным, Керстену удалось спасти еще больше людей — порядка 350 000 узников концентрационных лагерей. Керстен скрывал антинацистские взгляды и потихоньку, по несколько человек, на протяжении многих лет спасал людей от гибели. Описанная Кесселем история — художественное произведение, а не выверенная до фактов биография, но она, безусловн, помогает поверить в то, что в любой ситуации нужно продолжать делать малые дела.

Фото: предоставлено издательством «Лимбус Пресс» Поделиться Поделиться





Дебютный роман о подпольных реставраторах Анна Баснер «Парадокс Тесея» («Альпина. Проза», весна, 16+)

Молодая писательница с очень знакомой Петербургу фамилией Баснер рассказывает историю о реставраторах — современных и почти современных, середины прошлого века. Судя по журнальным публикациям, те, у кого Баснер училась писательскому мастерству, уверены, что искусствоведческая тема станет визитной карточкой ее текстов. «Парадокс Тесея» (это который «Если все составные части исходного объекта были заменены, остаётся ли объект тем же объектом?») начинается со сцены, в которой метлахскую плитку в одной из парадных крошат молотком, и все это происходит на глазах керамиста. Понятно, что без драки — и увлекательного продолжения — никак не обойтись.



Коллекция историй «Гэнга» Ксения Сидорина «Осторожно отмыто. История о плитке, печах и витражах Петербурга» («Подписные издания», лето, 16+)

В пару к «Парадоксу Тесея» отлично встанет «Осторожно отмыто» блогера и краеведа Ксении Сидориной — сборник реальных историй о том, как петербуржцы защищают и оберегают метлах, печи и витражи в исторических домах. В 2019 году несколько активистов основали «краеведческую ячейку «Гэнгъ»» и вместе с другими неравнодушными горожанами начали отмывать парадные от слоев краски. В результате зародилось практически общественное движение, которое организовывало фестивали и пишет и выпускает книги. «Осторожно отмыто» — это еще и справочник и путеводитель по напольной и настенной плитке с аккуратным перечислением всех клейм.

История речного флота от Алексея Иванова Алексей Иванов «Речфлот: История речного флота Российской империи и Советского Союза» («Альпина нон-фикшн», весна, 16+)

В начале 2023 года вышел роман Алексея Иванова «Бронепароходы», действие которого разворачивалось на Волге и Каме в один из периодов Гражданской войны. Как часто бывает у Иванова, в пару к художественной книге он выпускает научно-популярное исследование, историческую основу своего романа, — и настоящее исследование посвящено речному флоту. Иванов рассматривает события с времен Петра I и до распада Советского Союза, от первого в России корабля до «банкетоходов» родом из 1990-х. Писатель отмечает, что в наши дни кораблей на русских реках становится все меньше, однако, не вдаваясь в предсказания, предлагает познакомиться со славным прошлым речного флота.



Книга о России и НАТО Мэри Элиз Саротт «Ни на дюйм. Америка, Россия и тупиковая ситуация после холодной войны» (дословный перевод названия; Individuum, весна, 16+)



Мэри Элиз Саротт — историк, специализирующаяся на периоде холодной войны, автор книги «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены». Ее перевели на русский язык в 2019 году, к тридцатилетней годовщине события. Книга «Ни на дюйм» вышла на английском языке в 2021 году и рассматривает советско-американские переговоры девяностых годов о расширении Североатлантического альянса на восток. Саротт рассказывает, как взаимные недоверие и недальновидность участников переговоров загнали Запад и Россию в тупик и как вместо обеспечения безопасности получилось лишь нарастить угрозу прямого столкновения двух систем.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»