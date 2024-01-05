«Представляете, какой там люкс в глуши». Как пианистка из Петербурга вернула музыку в заброшенную усадьбу Рахманинова

Спустя десятилетия забвения родовое имение композитора Сергея Рахманинова Онег получило шанс на возрождение. Нашелся инвестор, который оплатит воссоздание утраченного быта. К этому результату привела юношеская мечта петербургской пианистки и новгородки в седьмом поколении Марии Васильевой. Два года назад она, пробираясь через заросли крапивы, отыскала заброшенную территорию и поняла — настало время действовать. «Фонтанка» рассказывает историю Васильевой и усадьбы Рахманиновых, память о которой сохранилась благодаря подвижникам.



Заросшая тропа к гению В 2010 году петербургская семья священника проводила выходные, разъезжая по музыкальным местам Северо-Запада России. О путешествиях протоиерей Геннадий Беловолов рассказывал в ЖЖ. В маршруте он запланировал поездку в усадьбу Рахманинова Онег в Новгородской области, в которой композитор провел свое детство.

Когда-то имение занимало 664 десятины земли (около 730 га) с еловыми, березовыми и осиновыми лесами, пахотными землями, заливными лугами. Семья Рахманинова располагалась в доме XIX века с мезонином на 10 комнат. Двухстворчатая застеклённая дверь из него вела в сад. Дом и сад с танцплощадкой и тремя прудами окружали парковые посадки елей и лип.



После Великой Отечественной войны на территории усадьбы остался фундамент господского дома, колодец и сад. Но этого оказалось достаточно, чтобы почитатели композитора навещали это место. Так решил и священник, тем более, что имение находится всего в трёх часах езды от Петербурга. Семья добралась до деревни Захарьино, даже нашла табличку «Усадьба Онег. 7км».

«Ничто не предвещало особых приключений. Но они начались, как только мы выехали за околицу села, где нас встретила столь разбитая дорога, что стало ясно: к Рахманинову могут ездить только трактористы. Возникло даже сомнение — та ли это дорога? Мы вернулись в село и расспросили первого попавшегося местного жителя, которым оказался Николай. Он нам сразу заявил: «Но вы все равно ничего не найдете»,— написал в дневнике священник.



Несмотря на возникшие трудности, семейную экспедицию решено было продолжить. На машине проехали более пяти километров, а дальше петербуржцы пошли пешком, потому что их внедорожник не справлялся. По словам местного, усадьба располагалась справа от крутого спуска. Но сколько бы члены семьи ни бродили по нему, они так и не увидели ни одной тропинки. Перед ними предстал заросший травой и густым бурьяном непроходимый лес. Петербуржцы с наступлением темноты вернулись в город.



«Было обидно не столько за себя, сколько за Рахманинова. Неужели сюда приходит так мало его почитателей?! Неужели трудно установить самые простые указатели?! Где же незарастающая народная тропа?! Мы увидели обратное — «заросшую непроходимую тропу к гению», — гласит запись в ЖЖ.



Юношеская мечта Так же годом ранее пыталась отыскать Онег новгородка в седьмом поколении, пианистка, преподаватель университета имени Герцена Мария Васильева. Во время учебы в новгородском колледже она бывала в этих местах, и тогда у неё зародилась идея о том, чтобы когда-нибудь взяться за восстановление усадьбы.

«Возрождение усадьбы — это моя юношеская мечта. У каждого новгородца особые отношения с Рахманиновым. Это культ. У нас училище рахманиновское и студентами летом мы приезжали в Онег поработать, шли к нему пять километров через поле. Мы играли Рахманинова в невероятном количестве. Это невозможно не пропустить через себя и не полюбить эту музыку. В 2009 году я писала дипломную работу о становлении Рахманинова как пианиста, писала о его педагогах. Второй диплом я защищала как магистерскую диссертацию по возрождению имения Онег, — говорит Мария. — Все детство Рахманинова, его становление как музыканта произошло в Онеге. Там он впервые познакомился с музыкой, впервые заиграл на рояле. Приезжал его дед. Они месте музицировали, играли в ансамбле в четыре руки».



Но в 2009 году Марии не удалось отыскать территорию имения.

Об усадьбе в регионе вспомнили только в 2013 году, когда началось строительство трассы М11. Новая магистраль должна была пройти к ней вплотную. Начались долгие споры и заседания. Общественники и историки настаивали на том, что новгородцы «не имеют морального права» оставить ситуацию такой, какая она есть. В итоге для Онега разработали охранные зоны, было решено, что платная трасса поможет туристам добираться до памятного места, а значит, нужно приводить территорию в порядок, а рядом строить многофункциональную зону. Идею поддержал Владимир Путин, создали проект, в 2016-м году взялись за разминирование территории, изрытой землянками и траншеями во время войны. Тогда на реконструкцию планировали потратить 120 млн рублей.



Планам не суждено было сбыться. Через несколько лет губернатор Андрей Никитин сообщил, что у региона нет денег на эти работы. Чиновники не хотели тратить сотни миллионов рублей на «строительство новодела на фундаменте в лесу без понимания, что там будет происходить».

В 2021 году в усадьбу вернулась Мария Васильева. Она с мужем пробралась сквозь заросли двухметровой крапивы и нашла памятный знак, установленный в честь композитора. Тогда Мария и поняла: это место нужно срочно спасать.

Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Васильева с мужем купили дачу по соседству. Это помогло стать к Рахманинову ещё ближе. Супруги согласовали работы с Музеем художественной культуры Новгородской земли, на балансе которого находится эта территория, и начали своими руками её расчищать. Каждый день выкорчевывать сорные деревья, косить траву. На тот момент дочери Марии было всего три месяца и, пока шла работа, младенца укладывали спать под липами.



Через какое-то время среди зарослей начала вырисовываться старинная въездная аллея. Нашелся колодец, яблоневый сад, ещё одна аллея, ведущая к Волхову.

«Слава, мой муж, за два сезона вычистил 10 гектаров леса. Совершенно сумасшедший человек, но он спортсмен, у него много энергии, — смеется Мария. — Стали приезжать друзья. Просто так, конечно, никто не приезжает. А когда ты приглашаешь на борщ, баню и поиграть и поработать, то народ с удовольствием».

Хранительница Мария не первая, кто взял заботу об усадьбе в свои руки. После войны за территорией ухаживала Тамара Самсонова, дальняя родственница жены Рахманинова. Она родилась в Петербурге, выступала как оперная певица, во время блокады была эвакуирована из города. На пенсии Самсонова работала учительницей музыки и пения в общеобразовательных школах Ленинграда. В 1965 году впервые привезла своих учеников в деревню Захарьино и устроила для местных жителей вечер, посвященный Рахманинову. И после этого каждую весну и лето бывала в этих местах.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По ее инициативе в Онеге установили памятную стелу, также она добилась, чтобы три гектара территории имения признали охранной зоной.

«Каждый отпуск я выезжала в урочище, трущобу, где были когда-то Онежский дом и парк, и тщетно стучалась во все двери, известные и Вам. Облисполком, обком, обком комсомола, Реставрационные мастерские Кремля, отделение охраны памятников, райисполком и не помню ещё куда, провела уйму бесед о детстве Сергея Васильевича, начиная со школ ветеранов и кулинаров, кончая музучилищем, — короче говоря, трубила без устали, пока в Новгороде не зазвучало слово «Онег». …В конце третьего года хлопот этой темы мне было разрешено заказать обелиск на сумму не более тысячи рублей с установкой. Не правда ли, как дёшево оценили гений Рахманинова?» — писала в одном из писем Самсонова.

В Новгороде ей дали прозвище «Дон-Кихот Ленинградческий». Она следовала известному простому правилу: делай, что должен, и пусть будет, что будет.

Будущее На расчищенной территории парка усадьбы Онег Мария с мужем сколотили сцену, привезли скамейки и начали устраивать музыкальные вечера. На первом концерте в сентябре 2022 года выступили друзья. Так начался проект «Рахманиновские вечера в усадьбе Онег».



В следующем сезоне Онег уже регулярно принимал гостей. А первый концерт был дан в рамках Международного фестиваля фортепианных дуэтов Spectrum Duo Fest. За лето на территории усадьбы выступили музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска, Великого Новгорода. В августе в рамках школы-фестиваля для одарённых детей «Новые имена» народный артист России Денис Мацуев принял участие в высадке саженцев на территории парка.



«Представляете, какой там люкс в глуши, — смеется Мария. — Мы на машине приезжаем, забираем всех с ближайшей деревни и увозим на своем транспорте. Это наша жизнь, мы получаем от этого большую радость. Приезжала педиатр из Петербурга, она сказала, что очень любит Рахманинова и даже не думала, что когда-нибудь сможет здесь побывать. Собственно, для этого мы и работаем».

