«Незнание закона не освобождает от ответственности». УФАС начало рассматривать дело против депутата из Шушар о немаркированной рекламе

В Петербурге прошло первое заседание по делу о немаркированной рекламе. Его возбудили в отношении муниципального депутата из Шушар, избравшегося в качестве самовыдвиженца, Тимура Туктарова. Он ведёт группу «Детскосельский онлайн». В антимонопольную службу пожаловались на 9 постов, которые были опубликованы в группе с 14 по 22 сентября.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 22 декабря, жалобу на него написал мужчина, представившийся Григорием Лосевским. На заседании он заявил: «Соблюдение морально-этических норм является неотъемлемой частью статуса депутата МО. Каждый депутат должен быть примером для населения. Перед законом все равны». Однако на это в УФАС ему сделали замечание: «Мы сейчас не рассматриваем деятельность ответчика с точки зрения депутата».

Туктаров на заседании сообщил, что объявления от жителей публикуют почти все районные группы. «Если вы зайдете в любое районное сообщество, то увидите то же самое. Почему? Есть закон, но никто не рассказал, как и что. Многие, кто разбирается, выясняют, что надо повышать цены на рекламу, нанимать людей, которые будут целый день и заниматься маркировкой. Я инвалид 3-й группы с рождения. В России государство защищает инвалидов, наверное, штрафовать не очень правильно». «У нас четко разграничена зона ответственности — как промаркировать, можно спросить у Роскомнадзора. Напишите им запрос о маркировке. Незнание закона не освобождает от ответственности», — сообщили ему в ответ в УФАС.

Заседание перенесли на январь 2024 года — судя по всему, тогда и вынесут решение.

С 1 сентября за рекламу без токена — специального кода, который создаёт рекламный оператор, — ввели штрафы. Реклама в соцсетях теперь возможна только по договору, а за услуги рекламного оператора, который передаёт данные в Роскомнадзор, надо платить. За неверную передачу информации в единый реестр физлицо может быть оштрафовано на 10–30 тысяч рублей, юрлицо — на 200–500 тысяч. За распространение рекламы без токена или с нарушением правил его размещения (например, на картинке, а не в тексте рекламы) физлицам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, за полное отсутствие маркировки штраф в 2 тысячи рублей также можно получить от антимонопольной службы.