Музей военно-морской славы в Кронштадте получил три диплома премии «Золотой Трезини»

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Музей военно-морской славы, созданный в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте, отметили наградами в трех номинациях VI Международной премии «Золотой Трезини». Среди призов — золотой диплом в номинации «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции», почетный диплом за «Лучший реализованный проект реконструкции» и диплом финалиста в номинации «Лучший архитектурный проект музея».

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте летом 2023 года в День ВМФ. Комплекс, состоящий из музея и конгрессно-выставочного центра, построили всего за полтора года — это в полтора раза быстрее, чем обычно уходит на возведение здания аналогичного объема. Одновременно на площадке работали до 650 человек, и работы шли практически круглосуточно. Дополнительные сложности были связаны с транспортировкой и размещением внутри помещения подводной лодки АПЛ К-3 «Ленинский комсомол», длина которой составляет около 100 метров.

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Еще до официального открытия здесь в июне прошел XI Международный военно-морской салон, а в августе заработала постоянная музейная экспозиция. Ее первый этаж рассказывает о ключевых событиях в развитии военно-морского флота со времен Древней Руси до середины XX века, второй — со второй половины XX века до наших дней. Ориентироваться по залам помогает аудиогид и мультимедийные элементы.



Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





«При разработке экспозиции акцент сделали на иммерсивность, инновационные технологии и актуальные мировые тренды музейных коммуникаций, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Это позволило сделать формат максимально дружелюбным для аудитории всех возрастов — даже для самых юных посетителей. Цифровые решения позволяют показать то, что невозможно увидеть с помощью физических экспонатов, в частности, причинно-следственные связи. А еще они делают процесс знакомства с прошлым, настоящим и будущим российского флота максимально живым и увлекательным».

Фото 1: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото 2: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





В основе музейно-конгрессного комплекса находятся столетние артиллерийские арсеналы, которые до сих пор медленно разрушались, а фундаменты, стены и кровля находились в аварийном состоянии. В процессе реставрации удалось сохранить их облик практически в изначальном виде, проведя сюда современные инженерные коммуникации. В наливных полах установлены вставки из закаленного стекла, через которые можно рассмотреть сохранившиеся поворотные круги от «узкоколейки», по которой раньше перемещались тележки с боеприпасами. Исторические постройки их соединили современным зданием, специально спроектированным под размещение первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» длиной более 100 метров и высотой более 12 метров.

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться



