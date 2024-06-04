В Ростовской области урожаю, который перенес заморозки, теперь угрожает засуха. Объявлена повышенная готовность к ЧС

В Ростовской области 4 июня был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера — почвенной засухи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«С первыми днями лета в Ростовскую область пришла жара. Не успели аграрии подсчитать убытки из-за майских заморозков, как возникла новая угроза, которая может повлечь гибель сельхозкультур», — написал глава региона.





Голубев дал распоряжение вести ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, корректировать структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.

