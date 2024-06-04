В Ростовской области урожаю, который перенес заморозки, теперь угрожает засуха. Объявлена повышенная готовность к ЧС

В Ростовской области 4 июня был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера — почвенной засухи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«С первыми днями лета в Ростовскую область пришла жара. Не успели аграрии подсчитать убытки из-за майских заморозков, как возникла новая угроза, которая может повлечь гибель сельхозкультур», — написал глава региона.
Голубев дал распоряжение вести ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, корректировать структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.
Ранее стало известно, что майские заморозки стали причиной значительного ущерба российских садоводческих хозяйств: некоторые из них потеряли от 70 до 90% планируемого урожая.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что более миллиона гектаров посевов в России, из которых около 850 тысяч приходится на зерновые, погибли в результате майских заморозков.