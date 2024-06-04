Житель Финляндии незаконно пересек границу с Россией и пропал

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии зафиксировала два случая незаконного пересечения границы с Россией, сообщает 4 июня местное издание Yle.fi. По их данным, один человек до сих пор не вернулся.

В начале мая финский гражданин перешел сухопутную границу рядом с Иматрой, но сразу же вернулся обратно. Подобное нарушение обычно карается штрафом.

В конце месяца в районе населенного пункта Вайниккала мужчина, незаконно перешедший восточную границу, до сих пор не вернулся. Пограничная служба получила информацию о его задержании от российских коллег. Судьба задержанного пока неизвестна, пишет Yle. Финские власти пытаются получить от российской стороны дополнительную информацию.