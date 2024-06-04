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    Житель Финляндии незаконно пересек границу с Россией и пропал

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    Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии зафиксировала два случая незаконного пересечения границы с Россией, сообщает 4 июня местное издание Yle.fi. По их данным, один человек до сих пор не вернулся.

    В начале мая финский гражданин перешел сухопутную границу рядом с Иматрой, но сразу же вернулся обратно. Подобное нарушение обычно карается штрафом.

    В конце месяца в районе населенного пункта Вайниккала мужчина, незаконно перешедший восточную границу, до сих пор не вернулся. Пограничная служба получила информацию о его задержании от российских коллег. Судьба задержанного пока неизвестна, пишет Yle. Финские власти пытаются получить от российской стороны дополнительную информацию.

    Ранее погранслужба сообщила, что в ходе так называемого миграционного кризиса в ноябре — декабре 2023, когда иностранцы на велосипедах ринулись к закрывающейся границе Суоми, через пункты пропуска прибыли почти 1300 беженцев.

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