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    В Москве обрушилась шахта лифта в знаменитом «Доме Лансере». Рабочий спасся чудом

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    В буквальном смысле «цепляться за жизнь» пришлось рабочему в Москве. Во время ремонта в историческом доме Лансере обрушилась внешняя шахта лифта. Видео инцидента публикует 4 июня MSK1.RU.

    Как сообщает портал, в старом историческом здании на углу Милютинского и Боброва переулков шел капитальный ремонт.

    «В момент обрушения шахты на ней находились двое рабочих. Когда конструкция начала падать, один успел зацепиться за строительные леса, а другой рухнул на асфальт вместе с тяжеловесными балками», — пишет MSK1.RU.

    На кадрах видно, как уцепившемуся за конструкции рабочему неуклюже пытается помочь коллега.

    По предварительным данным, позже строителя удалось доставить на землю. MSK1.RU сообщает об одном пострадавшем в результате обрушения.

    Согласно данным, указанным на мемориальной доске, в этом доме с 1934 года по 1946 год жил и работал выдающийся художник, академик Евгений Лансере.

    Здание начали возводить в 1915 году как дом акционерного общества «Феттер и Гинкель». Однако завершить строительство помешала революция. Здание достроили лишь в 1920-е годы по изменённому проекту А.М. Калмыкова.

    «Дом Лансере» находится на реконструкции с 2010-х годов. Квартиры там сдаются покомнатно — в том числе художникам под мастерские. Около 30% квартир принадлежит Департаменту имущества Москвы.

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    Дом ЛансереОбрушениеМосква
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