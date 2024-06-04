В Москве обрушилась шахта лифта в знаменитом «Доме Лансере». Рабочий спасся чудом

В буквальном смысле «цепляться за жизнь» пришлось рабочему в Москве. Во время ремонта в историческом доме Лансере обрушилась внешняя шахта лифта. Видео инцидента публикует 4 июня MSK1.RU.



Как сообщает портал, в старом историческом здании на углу Милютинского и Боброва переулков шел капитальный ремонт.

«В момент обрушения шахты на ней находились двое рабочих. Когда конструкция начала падать, один успел зацепиться за строительные леса, а другой рухнул на асфальт вместе с тяжеловесными балками», — пишет MSK1.RU.

На кадрах видно, как уцепившемуся за конструкции рабочему неуклюже пытается помочь коллега.