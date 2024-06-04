В Москве обрушилась шахта лифта в знаменитом «Доме Лансере». Рабочий спасся чудом

В буквальном смысле «цепляться за жизнь» пришлось рабочему в Москве. Во время ремонта в историческом доме Лансере обрушилась внешняя шахта лифта. Видео инцидента публикует 4 июня MSK1.RU.
Как сообщает портал, в старом историческом здании на углу Милютинского и Боброва переулков шел капитальный ремонт.
«В момент обрушения шахты на ней находились двое рабочих. Когда конструкция начала падать, один успел зацепиться за строительные леса, а другой рухнул на асфальт вместе с тяжеловесными балками», — пишет MSK1.RU.
На кадрах видно, как уцепившемуся за конструкции рабочему неуклюже пытается помочь коллега.
По предварительным данным, позже строителя удалось доставить на землю. MSK1.RU сообщает об одном пострадавшем в результате обрушения.
Согласно данным, указанным на мемориальной доске, в этом доме с 1934 года по 1946 год жил и работал выдающийся художник, академик Евгений Лансере.
Здание начали возводить в 1915 году как дом акционерного общества «Феттер и Гинкель». Однако завершить строительство помешала революция. Здание достроили лишь в 1920-е годы по изменённому проекту А.М. Калмыкова.
«Дом Лансере» находится на реконструкции с 2010-х годов. Квартиры там сдаются покомнатно — в том числе художникам под мастерские. Около 30% квартир принадлежит Департаменту имущества Москвы.