Первичный рынок недвижимости не пострадает от роста ключевой ставки в моменте, но льготные программы — под вопросом

Первичный рынок не пострадает в моменте от роста ключевой ставки до 15%, но это ставит под вопрос продление льготных ипотечных госпрограмм, полагает директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.

По его словам, сейчас ипотечные условия для покупателей жилья в новостройках наиболее благоприятны, так как в основной массе квартиры там приобретаются с использованием льготных госпрограмм, ставки по которым в 2–3 раза ниже ключевой. При этом в целом на рынке из-за повышения ставки сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% — условия кредитования будут ухудшаться. «Банки естественным образом отреагируют на новое значение ключевой ставки ростом процентов по кредитам и депозитам, а также ставок на вторичное жилье и по рыночным ипотечным программам», — отметил Клинков. Он добавил, что приоритетная задача ЦБ как раз и состоит в снижении уровня инфляции и «охлаждении» рынка кредитования. При этом ставка, по мнению отраслевых экспертов, еще не достигла максимума, а инфляционные ожидания растут.