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    Первичный рынок недвижимости не пострадает от роста ключевой ставки в моменте, но льготные программы — под вопросом

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    Первичный рынок не пострадает в моменте от роста ключевой ставки до 15%, но это ставит под вопрос продление льготных ипотечных госпрограмм, полагает директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.

    По его словам, сейчас ипотечные условия для покупателей жилья в новостройках наиболее благоприятны, так как в основной массе квартиры там приобретаются с использованием льготных госпрограмм, ставки по которым в 2–3 раза ниже ключевой. При этом в целом на рынке из-за повышения ставки сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% — условия кредитования будут ухудшаться. «Банки естественным образом отреагируют на новое значение ключевой ставки ростом процентов по кредитам и депозитам, а также ставок на вторичное жилье и по рыночным ипотечным программам», — отметил Клинков. Он добавил, что приоритетная задача ЦБ как раз и состоит в снижении уровня инфляции и «охлаждении» рынка кредитования. При этом ставка, по мнению отраслевых экспертов, еще не достигла максимума, а инфляционные ожидания растут.

    Существующие льготные программы в настоящее время действуют до середины 2024 года. И если, согласно всем прогнозам, ключевая ставка в 2024 году останется двузначной, то их продление оказывается под вопросом.

    «Вероятнее всего, общую льготную госипотеку под 8% годовых необходимо будет сегментировать на разные категории населения. В то же время можно будет пролонгировать семейную ипотеку и ИТ-программу, а также добавить, например, молодежную программу, для только что образовавшихся семей, где супругам менее 35 лет, которую мы предлагали ранее», — отметил аналитик.

    Снижение ставки ниже 10%, по его словам, ожидается в лучшем случае в перспективе 2025 года.

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