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    10 ноября — круглый стол «Люди на квадратных метрах: какой должна быть плотность новой застройки в Петербурге»

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    Принято считать, что новые районы чаще всего высотные и плотно заставленные домами, и что разреженное свободное пространство свойственно только малоэтажным проектам или высокому ценовому сегменту. Кто и как определяет плотность новой городской застройки и какой она должна быть для комфортной жизни, обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какими нормами определяется плотность застройки в Петербурге, какие показатели надо соблюсти? Достаточно ли соблюдения этих норм для комфортной жизни, особенно в районах высотной застройки?
    • Чем отличается подход к плотности в новых комплексных проектах и в точечной застройке в сложившейся среде? Как плотность коррелирует с высотностью?
    • Каковы основные сложности в соблюдении баланса расстановки зданий на участке застройки
    • Какая плотность застройки считается комфортной? В насколько плотной застройке готов жить покупатель современного жилья, насколько это важный для него параметр?
    • Как связаны плотность застройки и стоимость жилья в проекте? Насколько застройщик может себе позволить снизить плотность, не потеряв рентабельности?

    К участию приглашаются компании застройщики, архитектурные бюро, урбанисты

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, тел.+7 (921) 902-69-91

    План мероприятий

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