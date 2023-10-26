10 ноября — круглый стол «Люди на квадратных метрах: какой должна быть плотность новой застройки в Петербурге»

Принято считать, что новые районы чаще всего высотные и плотно заставленные домами, и что разреженное свободное пространство свойственно только малоэтажным проектам или высокому ценовому сегменту. Кто и как определяет плотность новой городской застройки и какой она должна быть для комфортной жизни, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какими нормами определяется плотность застройки в Петербурге, какие показатели надо соблюсти? Достаточно ли соблюдения этих норм для комфортной жизни, особенно в районах высотной застройки?
- Чем отличается подход к плотности в новых комплексных проектах и в точечной застройке в сложившейся среде? Как плотность коррелирует с высотностью?
- Каковы основные сложности в соблюдении баланса расстановки зданий на участке застройки
- Какая плотность застройки считается комфортной? В насколько плотной застройке готов жить покупатель современного жилья, насколько это важный для него параметр?
- Как связаны плотность застройки и стоимость жилья в проекте? Насколько застройщик может себе позволить снизить плотность, не потеряв рентабельности?
К участию приглашаются компании застройщики, архитектурные бюро, урбанисты
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, тел.+7 (921) 902-69-91