Лев Лурье расскажет, как отдохнуть как люди

Как быстро делалась карьера «мальчик — половой — буфетчик — трактирщик», что такое «монопольки» и почему одни диаспоры специализировались на чайных, а другие — на ресторанах второго разряда. 25 октября — лекция из цикла «Отдыхаем как люди» с Львом Лурье. 18+

В 1901 году в Петербурге было образовано Общество взаимопомощи уроженцев города Углича и уезда его. Подобные землячества существовали и раньше, но объединялись они в масштабах губерний. Вообще мигрантов считали «по губерниям», отмечает Лев Лурье. А тут впервые — уезда. «И понятно: один Угличский уезд давал Петербургу больше купцов, чем любая губерния, кроме Ярославской и Тверской», — пишет Лурье в своей книге «Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка». Интриги добавляло и то, что угличанам вроде бы было где встречаться с земляками: было ж Ярославское общество. «Угличане — не те ли же ярославцы? И к чему это разделение?» — недоумевал современник. Однако если бы вы в те времена наведались в трактир «Ягодка» в Апраксином дворе, то встретили бы там угличанина, а вот ярославца — вряд ли.

В столицу прибывали десятки тысяч людей, в подавляющем большинстве крестьян. Раньше они не жили «в каменных мешках», но и не зарабатывали столько. Основную часть полученного отправляли домой, а на остальное можно было утешиться, в том числе в питейном заведении. «Вспоминая заведения и их контингент, поговорим о том, как выходили в люди и становились горожанами коломенские и зарайские, мышкинцы и угличане. Узнаем, кто что употреблял, чем и почём закусывал», — предлагают в ДК Лурье.



25 октября будем это узнавать в одном из баров на Каменноостровском, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 19.00.

