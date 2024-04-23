ДК Лурье создал бесплатную аудиоэкскурсию вокруг пышечной на Большой Конюшенной

Утром 23 апреля в легендарной ленинградской пышечной на Большой Конюшенной появился QR-код, перейдя по которому можно скрасить время в очереди познавательной аудиоэкскурсией от ДК Льва Лурье. Экскурсия — бесплатная, речь в ней пойдет об истории самого здания — раньше здесь была церковь, а также его соседях — ДЛТ и Театре эстрады. А еще можно будет послушать личные истории сотрудников пышечной.



«Аудиопрогулка сделана в формате телеграм-бота, — рассказывают создатели проекта. — Каждая точка маршрута содержит карту, аудиозапись и фотографии, иллюстрирующие рассказ».

