В России из должников-алиментщиков создадут отдельный реестр, чтобы приставы их лучше видели

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект с изменениями в ФЗ «Об исполнительном производстве». Документ 4 октября опубликован на сайте нижней палаты парламента. Заставить злостного должника платить алименты — задача долгая, она «не приводит к ожидаемому результату», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из документа следует, что в 2022 году в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на принудительном исполнении находилось более 1592 тысяч дел о взыскании алиментов. В пользу детей взыскали 47,6 миллиарда рублей. Остаток неоконченных исполнительных производств по состоянию на 1 января 2023 года составил 771,2 тысячи. Из них 153,8 тысячи неплательщиков — в розыске или к ним применяются меры по их привлечению к административной/уголовной ответственности. Предполагается, что именно они будут включены в реестр должников по алиментам, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России.