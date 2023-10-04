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    В России из должников-алиментщиков создадут отдельный реестр, чтобы приставы их лучше видели

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    Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект с изменениями в ФЗ «Об исполнительном производстве». Документ 4 октября опубликован на сайте нижней палаты парламента. Заставить злостного должника платить алименты — задача долгая, она «не приводит к ожидаемому результату», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Из документа следует, что в 2022 году в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на принудительном исполнении находилось более 1592 тысяч дел о взыскании алиментов. В пользу детей взыскали 47,6 миллиарда рублей. Остаток неоконченных исполнительных производств по состоянию на 1 января 2023 года составил 771,2 тысячи. Из них 153,8 тысячи неплательщиков — в розыске или к ним применяются меры по их привлечению к административной/уголовной ответственности. Предполагается, что именно они будут включены в реестр должников по алиментам, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России.

    Сейчас банк содержит информацию обо всех делах, а их более 113 миллионов. Приставам нужен отдельный сервис со сведениями об уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. При этом ФССП России собирается организовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, чтобы иметь возможность получать информацию о должниках.

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