В последнее время в России появилась такая гора «диктантов», что мы сбились со счета. Сегодня вот по всей стране проходит Литературный диктант. Тысячи библиотек собирают в своих стенах тех, кто хочет проверить свои литературные познания, и что-то нам подсказывает, что далеко не все справятся с заданиями. А вы бы справились? Узнать это помогут только вопросы из того самого диктанта.
Даже Пушкин завалит: попробуйте ответить на 12 вопросов из Литературного диктанта
Не все филологи смогут пройти без ошибок
В последнее время в России появилась такая гора «диктантов», что мы сбились со счета. Сегодня вот по всей стране проходит Литературный диктант. Тысячи библиотек собирают в своих стенах тех, кто хочет проверить свои литературные познания, и что-то нам подсказывает, что далеко не все справятся с заданиями. А вы бы справились? Узнать это помогут только вопросы из того самого диктанта.