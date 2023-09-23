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    Даже Пушкин завалит: попробуйте ответить на 12 вопросов из Литературного диктанта

    Не все филологи смогут пройти без ошибок

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    5 комментариев
    Сложно сказать, справились бы сами писатели с таким тестом
    Сложно сказать, справились бы сами писатели с таким тестомКоллаж: Семён Казьмин / Городские порталы
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    В последнее время в России появилась такая гора «диктантов», что мы сбились со счета. Сегодня вот по всей стране проходит Литературный диктант. Тысячи библиотек собирают в своих стенах тех, кто хочет проверить свои литературные познания, и что-то нам подсказывает, что далеко не все справятся с заданиями. А вы бы справились? Узнать это помогут только вопросы из того самого диктанта.

    Назовите по описанию известную героиню Достоевского: «Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое...»

    Константин Данзас, Антон Дельвиг, Алексей Илличевский... Можете назвать еще одного, самого известного?

    На пути к любимой Венечка Ерофеев, лирический герой поэмы «Москва-Петушки», благополучно миновал небольшую станцию «Железнодорожная». А лет сто назад, когда станция называлась «Обираловка», это не удалось сделать одной литературной героине. Как ее звали?

    Этот герой соединяет в себе черты многих литературных персонажей и реальных лиц, но больше всего напоминает Николая Гоголя: «бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми». Имени его мы не знаем, а вот прозвище…

    Великий японский писатель Рюноскэ Акутагава в 1921 году написал рассказ-фантазию «Вальдшнеп» об охоте, на которую пошли два этих не менее великих русских писателя:

    В одной из этих пьес Михаила Булгакова персонаж, чье имя упомянуто в названии, ни разу не появляется на сцене:

    На самом деле их три, но автор считал, что они — одно произведение с разными героями и общей идеей. Первым была «Обыкновенная история», третьим – «Обрыв». А как назывался второй?

    Кого из этих героев русской литературы не относят к архетипу «лишнего человека»?

    Михаил Лермонтов — Тарханы, Александр Блок — Шахматово, Сергей Есенин — Константиново, Лев Толстой — ..?

    Именно он утверждал: «Поэт в России — больше, чем поэт»:

    Кто из известных литературных героев знал «великую тайну нравиться» всем, входить в их доверие?

    Пират Джон Сильвер потерял ногу, его «коллега» капитан Крюк — руку. А какой части тела лишился коллежский асессор Платон Ковалев?

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    Даже Пушкин завалит: попробуйте ответить на 12 вопросов из Литературного диктанта

    Литература — явно не ваш конек

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    Даже Пушкин завалит: попробуйте ответить на 12 вопросов из Литературного диктанта

    Что-то из школьной программы вы отдаленно припоминаете

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    Даже Пушкин завалит: попробуйте ответить на 12 вопросов из Литературного диктанта

    Неплохой результат, будем считать, что у вас зачет

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже Пушкин завалит: попробуйте ответить на 12 вопросов из Литературного диктанта

    Отличный результат, поздравляем!

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    Сложно сказать, справились бы сами писатели с таким тестом
    Сложно сказать, справились бы сами писатели с таким тестомКоллаж: Семён Казьмин / Городские порталы

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    Комментарии 5

    Гость23 Сен 2023 в 09:28
    2/10. На два правильных ответа попал случайно, методом тыка. Стыд.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 09:12
    Властитель слабый и лукавый,
    Плешивый щеголь, враг труда,
    Нечаянно пригретый славой,
    Над нами царствовал тогда.
    А.С.Пушкин ну он то откуда знал
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 09:00
    тем временем по ЦПР снова ударили. В Севастополе.
    Браво, Шойгу и браво его ПВО щелкающая орешки!
    И это еще толком ничего не начинали.
    +0−0
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