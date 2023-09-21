Загадочная смерть на Урале: известный психиатр и его сын найдены мертвыми

В Березовском Свердловской области найден мертвым известный в регионе врач-психиатр Николай Макроцкий. Рядом с ним обнаружили и тело его взрослого сына-инвалида, пишет городской портал E1.RU со ссылкой на пресс-службу Березовской ЦГБ, где работал покойный врач.



Тела отца и брата обнаружил старший сын Николая Макроцкого, который и вызывал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Эту информацию подтверждает начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, работавшие на месте сыщики не нашли следов применения холодного и огнестрельного оружия. Дело передано в Следственный комитет.