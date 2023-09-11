В Петербурге 90-летняя невеста вышла за племянника и оставила ему квартиру. Родственники приглашают жениха в суд

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В ноябре 2022 года умерла 92-летняя Капитолина Карповна. Кончина пенсионерки так бы и осталась незамеченной никем, кроме родственников, если бы не брачная интрига, которая развернулась вокруг ее наследства — двухкомнатной квартиры в Петербурге. После смерти старушки выяснилось, что не так давно она вышла замуж за своего родного племянника. В гонке за наследство он пришел к финишу первым и единственным правопреемником, оставив остальную родню ни с чем.



Главные герои этой истории рассказали «Фонтанке» свою версию событий. По понятным причинам имена действующих лиц мы изменили.

90-летняя новобрачная

После смерти одинокой Капитолины Карповны осталась двухкомнатная квартира в двухэтажной сталинке возле станции метро «Обухово», которую в равных долях должны были наследовать ее племянники Петр, Людмила и Виктор.

Когда же спустя положенный срок Виктор заявил свои права на жилье как наследник второй очереди, нотариус его ошарашила: племянники остаются ни с чем, так как имеется наследник первой очереди — законный супруг, и он уже заявил свои права на наследство. Каково же было удивление Виктора, когда выяснилось, что новоиспеченный муж пожилой женщины — двоюродный брат Людмилы и Виктора, 61-летний Петр.



— Квартира не то чтобы дорогая — крышу заливает, вода только холодная. Но просто этот случай для нас стал вопиющим. Если бы все было по-честному, между всеми ее разделить, — это одна история. А когда Петр принял такое решение, так поступил, мы решили биться за квартиру, — говорит Людмила.

Тему наследования квартиры при жизни тетушки Людмила и Виктор не поднимали, считая вопрос неэтичным, про завещание разговор тоже не заходил. За поиском правды они отправились в суд.

Бодрая старушка

Даже на старости Капитолина Карповна была энергичной. Занималась общественными делами в совете ветеранов, на даче на Синявинских болотах растила огурчики и цветы, выручку от продажи урожая складывала в шкатулку. К восьмому десятку, когда сад опостылел, сама его и продала, а деньги под честное слово отдала дочери подруги для покупки жилья. И так больше их и не увидела.



— Я знаю, что Петр регулярно наведывался к тете и занимал деньги. Семья многодетная, сам бюджетник с маленькой зарплатой, а детям нужно и на проезд, и на еду, — рассказывает племянница Людмила.

Смерть единственного сына Саши Капитолину Карповну подкосила. На его похоронах вместо бодрой старушки родственники увидели старую женщину с потухшим взглядом. В тапочках, одетую не по погоде во все поношенное.

— После смерти сына она была уже не совсем в себе. Мы привозили ей банки с питанием, через два дня навещаем — все так в холодильнике и стоит нетронутое. И каждый раз, как созванивались, она все повторяла: «А ты знаешь, ведь горе у меня — Саша умер», — вспоминает Людмила.



Пару лет назад, после того, как в квартире Капитолины Карповны застукали малознакомого мужчину, с которым за чаем старушка коротала дни, племянники решили, что пора забирать тетушку к себе.

«У нее все хорошо»

Выбор, к кому ехать на ПМЖ, у Капитолины Карповны был невелик. Людмила живет на два города — сама в Кировске Мурманской области с мамой, и наездами в Петербурге, где подрастает внук. Виктор — почти на границе с Финляндией с женой и двумя дочерьми. Переезжать в пансионат, а тем более в Кировск старушка отказалась наотрез — в Петербурге похоронены ее муж и сын, все твердила: «Я буду рядом с ними».



— Сошлись на том, что Петр забрал ее к себе в частный дом недалеко от Ладоги. И вот тут началось непонятное. Как ни позвоню, он то не отвечает, то ему говорить неудобно, то «тетя спит». Общение с ней сошло на нет. До Ладоги тоже не наездишься. Когда Петр все же отзывался, говорил про тетю: мол, тоскует по сыну, но в целом все у нее хорошо, не переживай, — сокрушается Людмила.



О смерти тетушки Людмиле и Виктору Петр сообщил лишь спустя четыре дня, племянники едва успели к похоронам.

— Я говорю: «Петр, а почему же ты сразу мне не сказал, я бы помогла, какие-то вопросы взялась сама решать». Он ответил, что был занят похоронами и не счел нужным меня беспокоить, — недоумевает Людмила.



О том, что случилось с тетей, Людмила узнала от двоюродной сестры Петра по матери.

— Она мне рассказала, что в тот день, когда все произошло, тетя весь день была одна — Петр занимался продажей дома сестры, и дома они появились только под вечер. Встречать их тетя не вышла, но никого это не насторожило. Они хватились ее только в полночь. К этому моменту тетя была уже мертва, — рассказывает Людмила.

Квартира уже занята

В последний путь Капитолину Карповну провожали в кругу семьи. Елена, супруга Петра и мать его детей, рассказывала о совместном быте с тетушкой, как та по мере сил помогала семье по хозяйству и даже однажды попросила Елену сделать ей маникюр. Результат она продемонстрировала Людмиле на фото в телефоне.

На похоронах Петр обмолвился, что однажды, когда они с Еленой были на работе, тетя вышла за ворота и в полной растерянности бродила по улицам. Возвращали ее с полицией.



— Там же, на похоронах, Петр поставил нас перед фактом: в квартире тети теперь живет его старший сын, — делится Людмила.

Про женитьбу на тете Петр так и не рассказал. Брак, зарегистрированный в 2020 году, всплыл только в кабинете у нотариуса.

С точки зрения здравого смысла

Защищать интересы Людмилы и Виктора в суде взялась адвокат Ксения Брикса, но шансов признать брак фиктивным практически нет: семейные отношения — настолько личная и интимная сфера, что вторжение третьих лиц туда недопустимо в силу Семейного кодекса.

Как отмечает Ксения, законодательство позволяет органам прокуратуры подать в суд иск о признании брака фиктивным. Хотя и тут, говорит Ксения, вышла заминка — районная прокуратура по заявлению защитника отказалась проводить проверку, зато взялась за проверку городская, со дня на день Ксения ждет результатов.



— Так как у наследников нет прав обратиться с иском о признании брака недействительным, единственный вариант — это доказать, что Петр действовал недобросовестно. Хотим доказать, что Петр продолжал проживать с женой, несмотря на развод. Очень хочется верить в благоприятный исход, потому что с точки зрения здравого смысла здесь очевидна недобросовестность Петра, — считает Ксения Брикса.

Ксения обратилась в суд с иском о признании Петра недостойным наследником.

«Вы что думаете, так просто распишут?»

К предстоящему суду с родственниками за квартиру Петр готовится уже сейчас — собирает документы, которые потребуется представить на процессе, в том числе свидетельство о браке со своей тетей, Капитолиной Карповной. Копится и обида на двоюродного брата с сестрой: мол, ни с какими вопросами они не обращались, «никто даже ни разу не позвонил».



Неожиданному интересу «Фонтанки» к своей персоне Петр тоже не обрадовался: «Зачем подключать здесь журналистов?» Тем более, уверяет он, что союз с тетей с его стороны был продиктован заботой.

— Она осталась одна и стала объектом черных риелторов, соседи звонили, говорили: надо что-то делать, люди приходят посторонние. Я хотел оградить ее от всего этого, — рассказал «Фонтанке» Петр.

— Как так вышло, что вы на тете женились? Это было ваше совместное решение?

— Конечно. Закон этого не запрещает.

— Вы огорошили родственников женитьбой. Как ваша собственная жена к этому отнеслась?

— У меня, во-первых, нет своей собственной жены. Во-вторых, женился, потому что мы совместно проживали, я за ней ухаживал четыре года, с тех пор, как она осталась одна, больницы там... потратил кучу времени и средств. Пожили, потом решили оформить отношения. Мы вели общее хозяйство, она помогала на огороде, на стройке, пока в силах была. До последнего сохраняла ясный ум и понимала, где находится.



— Вы хотите сказать, что вы жили с тетей как муж и жена?

— Да, мы жили как муж и жена. В этом я ничего не вижу такого. Все по закону. Она сама согласие изъявила перед начальником загса. Вы что думаете, так просто распишут? Там же тоже возникли вопросы. Ей задавали вопросы, она отвечала. Тетя сама в свое время вышла замуж за человека, который был старше нее на 30 лет.



— Вы же понимали, что брак с тетей оставит родственников без наследства?

— Вы, когда оформляете брак свой, вы же не думаете о том, что кто-то от этого теряет? Я вот тоже мог умереть от ковида — тогда бы все мое имущество досталось родственникам.



Сейчас, по словам Петра, в тетиной квартире никто не прописан, а сын проживает «временно». Дальнейшими планами на жилье делиться он не стал: «Это мое дело».

Назвать дату свадьбы с тетей Петр тоже не смог.



— Я сейчас не помню. Документы все представлю [на суде].

Предварительное заседание назначено на 25 сентября.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

