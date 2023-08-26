Выбираем кружок для школьника. Какие профессии будут востребованы в будущем

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Выбор профессии — первый шаг во взрослую жизнь для ребенка. Большинство детей принимают окончательно решение о том, чем заниматься, непосредственно перед поступлением в вузы. Но это не повод отказываться от раннего развития школьника — востребованные навыки можно и нужно развивать в разных кружках, клубах и секциях. Вместе с коллегами из Marie Claire рассказываем, за какими профессиями будущее.

IT Цифровая трансформация затронула практически все сферы нашей жизни. С информационными технологиями работают далеко не только социальные сети, стриминг-платформы и гаджеты. Приложения удаленного мониторинга состояния пациентов уже применяются в области здравоохранения, интерактивные доски — в образовании, AI-системы, собирающие данные о состоянии автопарка и отдельных транспортных средств — в логистике, цифровое моделирование и использование технологий виртуальной реальности — в авиации, «умные» устройства, датчики и даже дроны, измеряющие и передающие параметры почвы, растений и микроклимата — в сельском хозяйстве.



Все эти технологии разрабатываются и поддерживаются людьми, которые разбираются в программировании, анализе и структурировании больших данных, обучении машин и систем. Так что выбор профессии в области IT — ставка, которая обязательно сыграет.

В большинстве случаев для поступления на соответствующие направления в вузы нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, информатике и математике — либо по математике, физике и информатике. Дополнительным преимуществом может стать знание английского. Какие профессии в IT выбрать

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Веб-разработчик — тот, кто создает и поддерживает сайты и приложения. С начала 2022 года количество вакансий на позицию веб-разработчика в мире выросло на 120%. Есть три главных направления: frontend- (визуальная часть сайта), backend- (серверная) и fullstack-разработка (и то и другое). Зарплата в среднем составляет 155–210 тысяч рублей.

Data Scientist — тот, кто анализирует данные, на основе которых строит прогнозы. Специалисты востребованы в самых разных областях — от финтеха и ретейла до медицины. Зарплата в среднем составляет 100–400 тысяч рублей.



Data Engineer — тот, кто собирает, структурирует данные, разрабатывает систему для работы с ними, ищет способы улучшения и автоматизации существующих процессов и передает данные для анализа. Зарплата в среднем составляет 180–350 тысяч рублей.



Разработчик AR/VR — тот, кто создает приложения виртуальной и дополненной реальности для планшетов, компьютеров, смартфонов, очков и шлемов VR. Навыки этого специалиста могут пригодиться не только в индустрии развлечений, но и нефтегазовой отрасли, обороне, машиностроении, горном деле, медицине.‍ Зарплата в среднем составляет 110–350 тысяч рублей.



ML-специалист — тот, кто специализируется на машинном обучении; строит модели, которые могут самостоятельно обучаться. ML-специалист имеет сильные навыки разработки и может вывести модель в продакшен — например, встроить в существующий продукт или упаковать в новый. Это одна из самых перспективных профессий на рынке, при этом пока в сфере заметен дефицит квалифицированных кадров. Зарплата в среднем составляет 150–400 тысяч рублей. Кибербезопасность Востребованность профессий в области кибербезопасности объясняется тем, что огромные массивы данных сегодня хранятся в цифровом виде, и их защита — как для государственных институтов, так и для бизнес-компаний — становится приоритетным делом.



Тем, кто хочет стать специалистами по кибербезопасности, нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике или физике. Может потребоваться и английский. Какие профессии в области кибербезопасности выбрать

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Специалист по кибербезопасности — тот, кто обеспечивает стабильную и безопасную работу автоматизированных систем организации. Для этого он анализирует инфосистемы, администрирует сетевое оборудование и устраняет потенциальные угрозы и слабые места, а также информирует и обучает персонал основам кибербезопасности. Такие специалисты требуются и в МВД, и в банках, и в IT-компаниях, и в научно-исследовательских институтах, и на производственных предприятиях. Зарплата в среднем составляет 100–450 тысяч рублей.



«Белый хакер» — тот, кто специализируется на наступательной безопасности. То есть, взламывает системы компаний с их же согласия, тем самым обнаруживая в них слабые места. «"Белые хакеры" — это алмазы рынка IT. Их мало, они высоко ценятся и могут сами выбирать работодателя», — говорит Ирина Безбогова, директор по персоналу блока кибербезопасности МТС. Зарплата в среднем составляет 110–200 тысяч рублей. Однако «белые хакеры» в большинстве своем работают на фрилансе — цена за один взлом может составлять больше 3 тысяч долларов.

Специалист по форензике или расследованию киберпреступлений — тот, кто расследует компьютерные или финансовые преступления: взломанные серверы, десктопы, системы управления базами данных. Его задача: найти следы взлома, восстановить сценарий кибератаки, временную цепочку событий, собрать улики и разоблачить преступные группировки «черных хакеров». Профессия появилась всего несколько лет назад, но имеет огромный потенциал. Специалисты востребованы как в государственных органах правопорядка, так и в частных компаниях. Зарплата в среднем составляет 100–200 тысяч рублей.

Инженерия в сферах строительства, здравоохранения, авиации Хоть инженеры относятся к техническим специалистам, сегодня от них требуются не только познания в точных науках, но и высокая доля креативности. Ведь они придумывают новые устройства, машины и конструкции, которые меняют наши жизни. Инженеры востребованы практически во всех сферах — от здравоохранения и роботостроения до проектирования городского ландшафта и авиации.

Для поступления на соответствующую специальность в вуз, как правило, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, а также физике, химии или информатике. Какие профессии выбрать

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Инженер-электромеханик — тот, кто обслуживает и разрабатывает электрооборудование. Можно зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц.



Инженер-проектировщик — тот, кто проектирует здания, дороги, инженерные системы, механизмы и конструкции, системы жизнеобеспечения и другие объекты инфраструктуры. Может найти работу в строительной компании, строительно-ремонтной организации, конструкторском и архитектурном бюро. В России инженер-проектировщик может рассчитывать на зарплату от 70 до 250 тысяч рублей в месяц.

Специалист по робототехнике — тот, кто придумывает роботизированные устройства, проектирует, собирает и совершенствует их. Он может работать как над бытовыми вещами, упрощающими нашу повседневную жизнь, так и над инновационными проектами для государственных и частных компаний. Зарплата начинающих специалистов стартует в районе 70 тысяч рублей и доходит до 300 тысяч рублей в месяц.



Инженер-авиаконструктор — тот, кто создает новые летательные аппараты, сопровождая их на всех этапах «жизненного цикла». Он проектирует, разрабатывает технологии изготовления и контроля за производством до испытаний, занимается техническим обслуживанием, ремонтом и, возможно, последующей утилизацией, когда летательный аппарат устареет. В России за такую работу можно получать до 150 тысяч рублей.

Разработчик киберпротезов и имплантов — тот, кто создает устройства, заменяющие некоторые органы или конечности. Наиболее перспективными направлениями считается разработка искусственных органов зрения, слуха, устройств кардиостимуляции и системы кровообращения, а также протезов верхних и нижних конечностей. Зарплата специалистов в России составляет до 200 тысяч рублей.

Генный инженер — тот, кто занимается поиском решений проблем с наследственными заболеваниями у людей, а также может быть востребован в сельском хозяйстве. Средняя зарплата генных инженеров сейчас только формируется и находится в диапазоне от 80 до 200 тысяч рублей, но в будущем специалисты наверняка смогут получать больше.



О том, какие еще новые профессии будут востребованы в XXI веке, hh.ru спросил у нейросети. Вот что ответил искусственный интеллект:



Нейропилот — тот, кто будет управлять БПЛА буквально силой мысли, передавая мозговые импульсы на нейроинтерфейс: поднимает дрон в воздух, расслабляясь, а опускает, напротив, сосредотачиваясь. Поэтому специалистам нужны будут не только хард-, но и софт-скиллы, в первую очередь — стрессоустойчивость и самоконтроль. По прогнозу Минпромторга, объем рынка БПЛА к 2030 году составит 120 миллиардов рублей — и часть их точно уйдет нейропилотам.



Рециклинг-технолог — тот, кто будет заниматься генерацией и внедрением новых технологий, которые позволят минимизировать или компенсировать воздействие на окружающую среду, повторно использовать материалы и приблизиться к безотходной экономике. Такие профессионалы будут сочетать компетенции химика, инженера и эколога. В обществе потребления технологи со специализацией на переработке отходов не останутся без работы, по крайней мере, до тех пор, пока не сформируется устойчивый тренд на антипотребительство.



Цифровой лингвист — тот, кто будет обрабатывать и оцифровывать языковые данные, чтобы интегрировать их в технологические и производственные процессы. Такие специалисты будут обладать безупречной грамотностью и системным мышлением. Таких профессионалов точно ждут в компаниях, связанных с machine-to-machine-технологиями и изучением потребительского поведения.

