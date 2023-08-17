В Ленобласти стало вдвое больше инвестиционных коттеджных поселков



К концу первого полугодия на первичном загородном рынке Ленобласти стало в два раза больше коттеджных поселков для инвестиций. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сейчас таких проектов 14.

Как поясняют аналитики, формат инвестиционных загородных проектов появился во время пандемии, когда продажи участков и коттеджей достигли пиковых значений. Два года назад девелоперы предлагали инвесторам доли, вплоть до 1/100 от площади коттеджа, чтобы снизить порог входа на рынок, сейчас формат сильно изменился и микродолю предлагают лишь в одном подобном проекте.



— Если в прошлом году лишь три компании предлагали инвестировать в загородные проекты, то сегодня таких девелоперов уже восемь, у большинства из них в портфеле не один подобный проект, — рассказала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).



Все загородные инвестиционные проекты — это небольшие базы отдыха, где на участке в среднем 13–17 коттеджей с отделкой и меблировкой, они продаются с инвестиционной программой.



— Доходность складывается из множества факторов — загрузки комплекса, сезонности, — прокомментировала Ольга Трошева. — Сейчас на рынке загородных инвестиционных проектов доход можно получить тремя способами — индивидуальный, котловой и комбинированный. Индивидуальный подразумевает фиксированный процент от стоимости лота: в среднем 10–12% годовых от вложений, при этом сверхдоходы идут в пользу УК. В 60% проектов предлагается котловой метод доходности: группа инвесторов отдает 25–30% от выручки управляющей компании, а остальное распределяется между инвесторами пропорционально вложениям.

